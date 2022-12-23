麥覺明花17年拍「山椒魚來了」 特邀伍佰當旁白

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導演麥覺明（右）耗時17年拍攝紀錄片「山椒魚來了」，記錄台灣特有種山椒魚的調查研究，並邀請藝人伍佰（左）為影片配音，全片將在2023年2月10日上映（大麥影像傳播工作室提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月23日

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（中央社記者王心妤台北23日電）「MIT台灣誌」製作人麥覺明花17年拍攝紀錄片「山椒魚來了」，團隊一開始想說歌手伍佰跟山椒魚都是台灣特有種才提出邀請，沒想到伍佰很快答應獻聲，也送出首次當電影旁白經驗。

麥覺明曾以「MIT台灣誌」獲得多座金鐘獎肯定，長期關注山林跟生態議題的他曾推出紀錄片「黑熊來了」，獲得超過千萬票房。他今天宣布將於明年推出新紀錄片「山椒魚來了」，記錄台灣特有種山椒魚的調查研究。

麥覺明表示，當時和音樂總監王希文開會時，考慮到旁白和主題曲調性，只是想到「伍佰跟電影主題曲的演唱人陳昇還有山椒魚都是台灣特有種」就決定邀請伍佰，也沒想過伍佰會爽快答應。伍佰說，這次配音重點是想把故事講清楚，語速不要太快，因舉止輕緩的山椒魚，說話應該是有著驕傲的優雅，讓故事中有情緒的流動。

伍佰也說，「山椒魚來了」能看到前所未見的台灣高山美景，感到非常震撼，配音過程很興奮，尤其是看到山椒魚呆萌的可愛樣子，充滿生命力。

「山椒魚來了」將於明年2月10日上映。（編輯：張芷瑄）1111223