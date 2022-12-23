林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂[影]

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（中央社記者龍柏安台北23日電）紀錄片38 at the Garden將「林來瘋」奇蹟般崛起歷程化為影像，如今進入奧斯卡最佳紀錄短片入圍初選短名單，「林來瘋」主角林書豪除在社群上表達謝意，也說「這太瘋狂了」。

父母都來自台灣的林書豪，當年在NBA美國職籃選秀會上落選，最後卻逆勢崛起，在NBA打出一片天，其中最為人津津樂道的，就是2012年在紐約尼克隊掀起的「林來瘋」。

當時林書豪被拉上尼克先發陣容，在主場迎戰由超級明星布萊恩（Kobe Bryant）領軍的湖人隊，賽前媒體訪問布萊恩知不知道正崛起的林書豪是誰，結果布萊恩直言：「不認識」。

結果那場比賽林書豪打出生涯代表作，單場狂砍38分，賽後布萊恩被記者問的甚至相當惱怒，而38 at the Garden，正是回顧了「林來瘋」的歷史腳步。

目前效力CBA（中國男子職業籃球聯賽）廣州龍獅的林書豪，在得知消息紀錄片進入奧斯卡入圍初選後，也在社群媒體上跟所有粉絲報喜。不過他表示，奧斯卡目前公布的15部短片只是「初選」，到明年1月底會再公布最後的正式入圍名單，他承認這些資訊他也是問來的：「如果任何內容有誤，那是我的不對。」

林書豪感謝這部片所有工作團隊的辛勤努力，也感激他們相信整個故事與計畫。他幽默表示，通常他會把自己寫的內容翻譯成中文，「可是這個中文真的太難了，對不起。」（編輯：屈享平）1111223