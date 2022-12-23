更多編輯台推薦新聞：
路透：字節跳動員工涉情蒐記者TikTok資料被開除
國際

路透：字節跳動員工涉情蒐記者TikTok資料被開除

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員
運動

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員

3匠師獲選新科人間國寶 徐明河剪黏泥塑修復古蹟列重要文化資產
文化

3匠師獲選新科人間國寶 徐明河剪黏泥塑修復古蹟列重要文化資產

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚
生活

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂[影]

2022/12/23 12:22（12/23 13:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
紀錄片38 at the Garden將「林來瘋」奇蹟般崛起歷程化為影像，如今進入奧斯卡最佳紀錄短片入圍初選短名單。（圖取自instagram.com/38atthegarden）
紀錄片38 at the Garden將「林來瘋」奇蹟般崛起歷程化為影像，如今進入奧斯卡最佳紀錄短片入圍初選短名單。（圖取自instagram.com/38atthegarden）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北23日電）紀錄片38 at the Garden將「林來瘋」奇蹟般崛起歷程化為影像，如今進入奧斯卡最佳紀錄短片入圍初選短名單，「林來瘋」主角林書豪除在社群上表達謝意，也說「這太瘋狂了」。

父母都來自台灣的林書豪，當年在NBA美國職籃選秀會上落選，最後卻逆勢崛起，在NBA打出一片天，其中最為人津津樂道的，就是2012年在紐約尼克隊掀起的「林來瘋」。

當時林書豪被拉上尼克先發陣容，在主場迎戰由超級明星布萊恩（Kobe Bryant）領軍的湖人隊，賽前媒體訪問布萊恩知不知道正崛起的林書豪是誰，結果布萊恩直言：「不認識」。

結果那場比賽林書豪打出生涯代表作，單場狂砍38分，賽後布萊恩被記者問的甚至相當惱怒，而38 at the Garden，正是回顧了「林來瘋」的歷史腳步。

目前效力CBA（中國男子職業籃球聯賽）廣州龍獅的林書豪，在得知消息紀錄片進入奧斯卡入圍初選後，也在社群媒體上跟所有粉絲報喜。不過他表示，奧斯卡目前公布的15部短片只是「初選」，到明年1月底會再公布最後的正式入圍名單，他承認這些資訊他也是問來的：「如果任何內容有誤，那是我的不對。」

林書豪感謝這部片所有工作團隊的辛勤努力，也感激他們相信整個故事與計畫。他幽默表示，通常他會把自己寫的內容翻譯成中文，「可是這個中文真的太難了，對不起。」（編輯：屈享平）1111223

影片來源：HBO
#林書豪
#奧斯卡
延伸閱讀
影片／林書豪笑看林來瘋過往 遺憾爆紅時未替亞裔多發聲影片／CBA表現回穩賽後受訪落淚 林書豪：覺得人生太難本想放棄當年林來瘋有多狂 ESPN精選照片回顧林書豪被戲稱冠狀病毒 NBA闖蕩9年資歷躲不過歧視
林書豪
林書豪有望轉戰PLG？鋼鐵人：以球團發布為主林書豪抱怨中國健身房設施簡陋 遭CBA開罰
奧斯卡
女竊賊闖進勞勃狄尼洛家 偷耶誕禮物遭逮
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族