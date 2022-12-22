柯金源攜手人劇團拍海之岸 以身體向台灣海岸對話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

導演柯金源（紫衣者）推出新紀錄片「海之岸」，與表演藝術工作者人劇團合作，帶著他們體驗海岸再轉譯為表演，片中使用很多對比和隱喻，也有強烈批判。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北22日電）導演柯金源與人劇團跨界打造紀錄片「海之岸」，柯金源表示，議題要跟隨閱聽人接受訊息的習慣調整，這次要結合表演藝術與音樂在紀錄片中的確是個冒險。

柯金源與人劇團從去年9月開始進行為期一年的海岸環境田野觀察、體驗，片中透過柯金源的導覽、解說，表演藝術工作者再轉譯與創作，才完成「海之岸」。

柯金源以藝術角度呈現台灣多處河口海岸的環境變遷，片中也邀請音樂創作者為不同海岸進行創作，包含農村武裝青年阿達的台語唱唸、俐君的大提琴創作、原住民音樂家丹耐夫正若的自製樂器吹奏，還有年輕音樂創作者桃子的大提琴演奏。

柯金源今天在首映會表示，「海之岸」是第一次跟表演藝術工作者合作的紀錄片，需要帶著他們體驗海岸再轉譯為表演，片中使用很多對比和隱喻，也有強烈的批判。

柯金源承認，這部片的確是個冒險，「想說試試看，一邊走一邊修正，才漸漸覺得心中期待的形式能夠完成。」直到紀錄片今天播放完畢，他仍有自我懷疑，現場觀眾則以熱烈掌聲表達肯定。

柯金源表示，拍攝期間最大的挑戰是天氣，像是10月底需要在八里拍攝，當時溫度很低，表演工作者穿著羽絨外套到現場，一開拍就要脫掉厚重衣服，「其實很不忍心，雖然片中沒辦法細緻呈現拍攝細節。」

「海之岸」將於26日晚上10時，在公視「我們的島」節目首播。（編輯：張雅淨）1111222