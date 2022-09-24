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伍佰小巨蛋嗨玩波浪舞 樂喊「我唱的是人生」

2022/9/24 21:32（9/24 21:46 更新）
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歌手伍佰24日晚間在台北小巨蛋開唱，以歌曲「海浪」拉開演唱會序幕，又接著演唱「淚橋」、「就是因為愛」等歌，「釘子花」、「浪人情歌」、「挪威的森林」、「愛你一萬年」等經典也帶起演唱會高潮。（月光音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月24日
歌手伍佰24日晚間在台北小巨蛋開唱，以歌曲「海浪」拉開演唱會序幕，又接著演唱「淚橋」、「就是因為愛」等歌，「釘子花」、「浪人情歌」、「挪威的森林」、「愛你一萬年」等經典也帶起演唱會高潮。（月光音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月24日
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（中央社記者王心妤台北24日電）歌手伍佰今晚在台北小巨蛋舉辦Rock Star演唱會。伍佰不只揪全場粉絲嗨玩波浪舞，更開心表示，「來的人都知道我唱的不只是情歌，而是人生，歡迎來伍佰的世界。」

Rock Star演唱會台北站因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情二度延期至今，團隊曾想過更改演出內容，但考慮觀眾的期待，最終仍決定按照原訂計畫，改在服裝、曲目作出調整。

伍佰今晚以歌曲「海浪」拉開演唱會序幕，又接著演唱「淚橋」、「就是因為愛」等曲目，「釘子花」、「浪人情歌」、「挪威的森林」、「愛你一萬年」等歌曲也帶起演唱會高潮。

伍佰演唱「結」之前打趣和觀眾表示，「當你要知道一個人帥不帥的時候，不能只是看照片。當你要知道一個人寫歌厲不厲害，不能只聽主打歌，要聽他冷門的歌。」掀起全場尖叫聲。（編輯：張雅淨）1110924

歌手伍佰的Rock Star演唱會台北站因疫情二度延期至24日在小巨蛋登場，團隊曾想過更改演出內容，但考慮觀眾期待，最終仍決定按照原訂計畫，改在服裝、曲目作出調整。（月光音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月24日
歌手伍佰的Rock Star演唱會台北站因疫情二度延期至24日在小巨蛋登場，團隊曾想過更改演出內容，但考慮觀眾期待，最終仍決定按照原訂計畫，改在服裝、曲目作出調整。（月光音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月24日
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