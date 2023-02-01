黑熊巨木生態豐富 拉拉山轉型國家森林遊樂區【獨家】

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研議7年，林務局第二季將宣布設置拉拉山國家森林遊樂區，園區位處霧林帶，生態豐富，有巨木木棧道、福巴越嶺古道，還有機會看到台灣黑熊等保育類動物。（林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年2月1日

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）研議7年，林務局第二季將宣布設置拉拉山國家森林遊樂區，園區位處霧林帶，宛若仙境且生態豐富，有巨木木棧道、福巴越嶺古道，還有機會看到台灣黑熊、野山羊等保育類動物。

林務局掌管162萬公頃的國有林地，目前全國設置18處國家森林遊樂區，引領民眾親近大自然，而民眾熟悉的拉拉山，在民國75年公告為「達觀山自然保護區」開放參觀，早期學者調查即發現有豐富的巨木群，林務局統計，近年每年吸引17萬、18萬人次前往。

行政院農業委員會林務局長林華慶告訴中央社記者，國家森林遊樂區將多增一處，拉拉山今年將轉型為國家森林遊樂區。

林務局新竹林區管理處處長夏榮生指出，拉拉山生態非常豐富，巨木群有珍貴的紅檜、扁柏，還有保育類野生動物，例如台灣黑熊、野山羊、食蟹獴、黃喉貂，以及兩棲類的觀霧山椒魚等。

夏榮生表示，拉拉山轉型為國家森林遊樂區，將設置遊客服務中心，提供諮詢等服務，並已完成在地部落、社區的培力，幫助遊客更深入了解拉拉山。

夏榮生指出，林務局從105年開始研議將「達觀山自然保護區」轉型，預計今年第二季宣布為拉拉山國家森林遊樂區，園區有81.59公頃，海拔1400到1900公尺，位處霧林帶，四季都有機會在午後看到宛如仙境的美景，遊客可走訪3公里長的木棧道，欣賞高聳入天的23棵紅檜、1棵扁柏。

因為在插天山自然保留區範圍內，遊客經過申請，還可走訪福巴越嶺古道。夏榮生說，此古道穿越園區，從桃園市復興區巴陵到新北市烏來區福山，這兩處為泰雅族人早期生活的地方，古道是他們通婚、遷徙必走路徑，全長17公里。

為了讓遊客更深入拉拉山地景、生態、人文，林務局近2年進行部落培力，串連環保旅宿，並建置交通、導覽功能，強化人為管理。夏榮生說，已有8到10名生態導覽員可上線，當地羅浮高中學生也將進入實境導覽培訓，未來畢業可投入增添人力。

另外，園區不設置住宿區，林務局已輔導園區周邊環保旅宿提升服務、餐飲品質，遊客也可購買當地特產，例如水蜜桃、甜柿、李子、綠竹筍及椴木香菇。

交通方面，林務局輔導在地部落籌組交通合作策略聯盟，未來遊客除了自行開車、從桃園大溪搭巴士前往，還可從園區周邊民宿搭乘小黃，接駁至園區門口，可避免自行開車前往，因園區停車位有限，可能出現無法停車的問題，且搭乘當地小黃，可享門票8折優惠。

夏榮生說，透過設置拉拉生國家森林遊樂區，一步步結合當地人力深化管理，既可讓遊客深入了解生態，也能提振當地經濟，創造生態、部落生計、觀光產業三贏。（編輯：張雅淨）1120201