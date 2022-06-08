有條件開放犬貓入森林遊樂區 8月起新增4處

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）農委會林務局今天表示，繼屏東林後四林平地森林遊樂區，有條件開放犬、貓入園，8月起再新增池南、內洞、知本國家森林遊樂區及大農大富平地森林園區，但生態敏感區一樣禁入。

農委會林務局今天表示，相關規定的預告7日刊登官網，2年更新一次，將預告1個月，預計8月上路。

林務局說明，國家森林遊樂區內的場域可分為營林區、育樂設施區、景觀保護區、森林生態保育區；攜帶犬、貓至育樂設施區，因為通常是服務中心、教育中心等場館設置處，比較無虞；營林區則有步道，但不見得全程可攜帶犬、貓步行，因為可能會觸及生態敏感區。

林務局並說，若是景觀保護區、森林生態保育區，則通常不能帶著貓狗進入，服務中心通常設有寄放區，提供飼主運用。

另外，林務局重申，其他20處國家森林遊樂區一直以來，則都開放視覺、聽覺、肢體功能障礙者帶合格導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬，以及導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬的專業訓練人員，於執行訓練時帶幼犬，都可入園。

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以上20處包含太平山森林遊樂區、棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區、滿月圓森林遊樂區、東眼山森林遊樂區、拉拉山巨木區、觀霧森林遊樂區、大雪山森林遊樂區、八仙山森林遊樂區、武陵森林遊樂區。

還有奧萬大森林遊樂區、合歡山森林遊樂區、惠蓀林場森林遊樂區、阿里山森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區、藤枝森林遊樂區、雙流森林遊樂區、墾丁森林遊樂區、向陽森林遊樂區、富源森林遊樂區。（編輯：張芷瑄）1110608