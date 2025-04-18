苗栗南庄首次拍攝到石虎 林保署：族群有拓展跡象

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗淺山是石虎重要棲地，以往調查資料苗栗縣僅竹南、南庄及泰安鄉無石虎拍攝紀錄，但近日林保署於南庄架設的紅外線自動相機首次捕捉記錄到石虎影像，顯示族群有拓展跡象。

農業部林業及自然保育署新竹分署今天指出，為掌握淺山地區石虎及其他野生動物活動情形，與南庄賽夏族人合作進行進行調查，培力族人進行自動相機架設與監測作業，去年10月至12月間於南庄架設14台紅外線自動相機，近日檢視回收相機資料判讀時，發現其中2處成功拍攝到石虎畫面。

新竹分署表示，南庄鄉當地原住民耆老曾提及，過去曾在南庄看過石虎，只是沒有留下影像，如今透過科技監測設備加以印證。此外，新竹縣橫山鄉也有相機捕捉到石虎活動紀錄，顯示石虎族群已由苗栗核心棲地逐漸擴展至周邊淺山區域，穩定往東北方向拓展。

林保署新竹分署107年與南庄賽夏族舉行和解儀式後，雙方展開合作推動林下經濟養蜂、種植段木香菇、成立合作社發展部落生態旅遊，同時與部落進行國有林永續經營、林業剩餘資材再利用、復育瀕危植物「南庄橙」。新竹分署說，此次監測除拍攝到石虎，另有食蟹獴、黃喉貂及台灣野山羊等保育類野生動物入鏡，展現南庄豐富的野生動物資源及永續生態的努力成果。

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新竹分署特別提及，此次拍攝到石虎的點位，皆距離在地推動國有林木永續生產的伐區不到100公尺，顯示小面積、分區伐採的林業經營管理模式對野生動物並無負面影響，能兼顧保育與經營，為未來森林經營策略提供重要實證參考。

石虎屬野生動物保育法公告瀕臨絕種保育類野生動物，主要族群集中分布在苗栗、台中及南投地區。新竹分署表示，南庄鄉記錄到石虎影像，對於石虎族群分布的研究具有重大意義，突顯此區域生態系完整性及棲地保育的重要性，將持續強化在地培力與跨域協作，發展兼具文化脈絡與生態韌性的山林治理機制，為全國性森林共管及珍稀物種保育奠定堅實基礎。（編輯：李錫璋）1140418