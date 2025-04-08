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桃園復興哈凱族人目擊台灣黑熊 睽違24年北台灣現蹤
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桃園復興哈凱族人目擊台灣黑熊 睽違24年北台灣現蹤

2025/4/8 19:11（4/8 19:45 更新）
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林業及自然保育署新竹分署8日表示，3月獲報有2起台灣黑熊出沒，確認了在桃園復興地區首次由部落族人主動通報的目擊紀錄，也創下自民國89年來，黑熊出現在台灣最北端的正式紀錄。圖為112年間透過紅外線自動相機拍下的黑熊影像。（林業及自然保育署新竹分署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年4月8日
林業及自然保育署新竹分署8日表示，3月獲報有2起台灣黑熊出沒，確認了在桃園復興地區首次由部落族人主動通報的目擊紀錄，也創下自民國89年來，黑熊出現在台灣最北端的正式紀錄。圖為112年間透過紅外線自動相機拍下的黑熊影像。（林業及自然保育署新竹分署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年4月8日
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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）林業及自然保育署新竹分署今天說，3月接獲通報發現2起台灣黑熊出沒，確認在桃園復興地區首次由部落族人主動通報目擊紀錄，也創下自民國89年來黑熊出現在台灣最北端正式紀錄。

新竹分署發布新聞稿表示，通報的哈凱部落之前就已參與林業保育署推動的「原住民族狩獵自主管理」與「黑熊生態服務給付」計畫，因此分署委託辦理黑熊調查的野聲公司團隊與族人共同開設群組。

新竹分署指出，群組在3月30日出現2起族人通報目擊黑熊事件，新竹分署立即由野聲團隊偕同通報的哈凱族人現勘，第1起通報是在海拔約700公尺的原住民保留地周邊，當時約下午2時，通報者正在竹林工作，聽到竹林內有大型動物踩踏聲音，依據其野外經驗研判應該是黑熊。

第2起通報是在數小時後，通報人在騎車時，先聽到上邊坡有聲響，隨即看到1隻黑熊自高度約1.5公尺高的護欄跳下，雙方距離不到30公尺，黑熊見狀以後腳站立觀察，隨即越過馬路進入下坡處竹林，通報者走到邊坡並與黑熊對望數秒後，黑熊才朝下坡處離開。

新竹分署表示，2起現場雖未發現黑熊足跡、抓痕、排遺等，但由於第1名通報者描述具體，第2名通報者還近距離目擊，指認的黑熊特徵與行為清楚，因此認定確屬黑熊，而2起發現地點僅相距600公尺，推測應為同1個體。

新竹分署說，為了解轄區台灣黑熊分布概況，109年曾透過紅外線自動相機在桃園復興的比亞外地區拍攝到北台灣第1筆黑熊影像，112年又於同地點再拍攝到同1隻個體。這次目擊通報地點已接近89年國內調查台灣黑熊分布紀錄的北界－北宜交界的哈盆地區，顯示黑熊族群正逐漸恢復，令人欣喜。

新竹分署指出，這次黑熊出沒通報突顯林業保育署攜手在地部落協力保育的成效。新竹分署近年在桃園山區推動社區參與黑熊生態服務給付，目前已有巴陵、爺亨、哈凱、凱維蘭與雪霧鬧等部落族人成立巡守隊，協助執行台灣黑熊族群監測與棲地巡守。

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新竹分署說，由於桃園復興山區人類活動頻繁，黑熊族群增加後，防範人熊衝突是當務之急，提醒民眾黑熊嗅覺靈敏，山村民眾應將廚餘或食物妥善收置、禽畜籠舍也應有防護措施。

新竹分署表示，山區農友與部落族人如有防治獸害或傳統狩獵需求，可洽新竹分署免費換發或申領可避免誤捕黑熊的改良式獵具，若誤捕台灣黑熊只要立即通報協助救援就不會咎責，若發現黑熊入侵或受困請撥打1999或0800-000-930（您您您救山林）。（編輯：方沛清）1140408

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