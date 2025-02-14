黑熊台東利嘉林道奔跑 創下在林道最接近人類紀錄

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）有李姓民眾日前開車到台東縣卑南鄉利嘉林道，目擊1隻台灣黑熊在林道奔跑，並通知林保署。林保署表示，這是目前台灣黑熊出現在利嘉林道最低海拔和最接近人類活動區域紀錄。

農業部林業及自然保育署台東分署今天發布新聞稿表示，近日接獲李姓民眾通報，開車在卑南鄉利嘉林道目擊一隻台灣黑熊於林道上奔跑，台東分署經檢視民眾所提供的行車記錄器影像，確認是一隻亞成熊。

台東分署指出，值得注意的是，黑熊出現地點位於利嘉林道3.5公里附近，海拔已低於500公尺，周邊有聚落及農場，創下利嘉林道發現台灣黑熊最接近人類活動區域的紀錄。

台東分署表示，獲報後立刻派人現勘並訪談周邊居民及農場業者，及宣導人熊遭遇因應方式，居民及業者均表示將配合落實食物管理及主動通報等避免人熊衝突的各項措施。台東分署也特別致贈紀念品向熱心通報的李姓民眾表達謝意。

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台東分署表示，近年通報發現黑熊的次數明顯增加，從通報紀錄也可以發現黑熊逐漸接近淺山聚落的趨勢，台灣黑熊與人類的生活圈將越來越靠近，自111年推出台灣黑熊生態服務給付計畫後，台東已有10個部落社區參與，共拍攝到39次黑熊影像，居民通報案件達8次，創下歷年新高。

台東分署提醒民眾，若遇台灣黑熊入侵自家農舍、禽舍、果園、蜂場等私人場域，不傷害並盡快通報，即可獲核發新台幣3000元獎勵金；通報後配合分署架設監測相機，還可再加發5000元獎勵金。部落族人與農民如有自用狩獵或防範獸害需求，可洽台東分署免費換領不會誤捕黑熊的改良式獵具。（編輯：陳政偉）1140214