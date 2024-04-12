3年拍到79次 花蓮卓溪成已知黑熊數量最多鄉鎮

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）花蓮卓溪鄉偶有台灣黑熊出沒，農業部林業署監測，3年來共拍攝到79隻（次）黑熊，且至少可辨識出20隻不同個體，顯示當地可能是目前已知黑熊數量最多鄉鎮，且黑熊活動範圍正在擴張。

黑熊入侵工寮雞舍、人熊衝突不斷，花蓮卓溪鄉因屢有黑熊出沒而受社會關注，為了解當地黑熊生態，農業部林業署委託野聲環境生態公司在卓溪鄉執行監測台灣黑熊，並於今天召開記者會公布成果。

野聲環境生態顧問有限公司負責人姜博仁會中指出，台灣黑熊監測工作包含部落訪談、紅外線自動相機監測、個體辨識及在地社群合作監測，其中透過自動相機監測資料顯示，110年到112年間共拍攝到79隻（次）台灣黑熊，其中更有母熊帶小熊的影像。

姜博仁說，透過身體特徵與胸前斑紋，可保守辨識出至少20隻不同個體，且其中有一監測點連續3年都有拍到母熊帶小熊，顯示已經有黑熊在淺山區域繁殖個體。

至於在部落訪談部分，針對17個部落進行「熊經驗」調查，結果有86%的人看過「熊痕跡」，67%看過黑熊，14%發生過人熊衝突，進一步詢問族人，也有超過8成感覺到黑熊數量正在增加。

姜博仁說，監測成果顯示，此區域範圍的黑熊數量多且穩定，尤其夏季出現頻度更高，且活動範圍仍不斷擴張，而黑熊多在白天出沒，與居民活動時間重疊，未來人熊相遇機會將越趨頻繁。

花蓮卓溪鄉因人熊衝突，也常遭外界誤解。花蓮卓溪清水部落頭目何成忠指出，從祖先開始，獵捕黑熊就是布農族的禁忌，假如有族人不小心抓到黑熊，都要在村莊裡休息5天，若違背禁忌屠殺黑熊，整年播種的小米等收穫都會變差，因此不會用任何獵具來傷害黑熊。

林業署署長林華慶表示，台灣黑熊幾乎沒有攻擊人的紀錄，但還有許多未知領域需要探索，希望透過科學探討讓人熊能和平共處。（編輯：陳政偉）1130412