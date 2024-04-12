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3年拍到79次 花蓮卓溪成已知黑熊數量最多鄉鎮

2024/4/12 12:43（4/12 13:19 更新）
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農業部林業署委託野聲環境生態有限公司在花蓮縣卓溪鄉執行監測台灣黑熊，透過紅外線自動相機，3年來拍到79隻次黑熊，且至少可辨識出20隻不同個體，其中還有母熊帶小熊的影像畫面。（農業部林業署提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年4月12日
農業部林業署委託野聲環境生態有限公司在花蓮縣卓溪鄉執行監測台灣黑熊，透過紅外線自動相機，3年來拍到79隻次黑熊，且至少可辨識出20隻不同個體，其中還有母熊帶小熊的影像畫面。（農業部林業署提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年4月12日
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（中央社記者吳欣紜台北12日電）花蓮卓溪鄉偶有台灣黑熊出沒，農業部林業署監測，3年來共拍攝到79隻（次）黑熊，且至少可辨識出20隻不同個體，顯示當地可能是目前已知黑熊數量最多鄉鎮，且黑熊活動範圍正在擴張。

黑熊入侵工寮雞舍、人熊衝突不斷，花蓮卓溪鄉因屢有黑熊出沒而受社會關注，為了解當地黑熊生態，農業部林業署委託野聲環境生態公司在卓溪鄉執行監測台灣黑熊，並於今天召開記者會公布成果。

野聲環境生態顧問有限公司負責人姜博仁會中指出，台灣黑熊監測工作包含部落訪談、紅外線自動相機監測、個體辨識及在地社群合作監測，其中透過自動相機監測資料顯示，110年到112年間共拍攝到79隻（次）台灣黑熊，其中更有母熊帶小熊的影像。

姜博仁說，透過身體特徵與胸前斑紋，可保守辨識出至少20隻不同個體，且其中有一監測點連續3年都有拍到母熊帶小熊，顯示已經有黑熊在淺山區域繁殖個體。

至於在部落訪談部分，針對17個部落進行「熊經驗」調查，結果有86%的人看過「熊痕跡」，67%看過黑熊，14%發生過人熊衝突，進一步詢問族人，也有超過8成感覺到黑熊數量正在增加。

姜博仁說，監測成果顯示，此區域範圍的黑熊數量多且穩定，尤其夏季出現頻度更高，且活動範圍仍不斷擴張，而黑熊多在白天出沒，與居民活動時間重疊，未來人熊相遇機會將越趨頻繁。

花蓮卓溪鄉因人熊衝突，也常遭外界誤解。花蓮卓溪清水部落頭目何成忠指出，從祖先開始，獵捕黑熊就是布農族的禁忌，假如有族人不小心抓到黑熊，都要在村莊裡休息5天，若違背禁忌屠殺黑熊，整年播種的小米等收穫都會變差，因此不會用任何獵具來傷害黑熊。

林業署署長林華慶表示，台灣黑熊幾乎沒有攻擊人的紀錄，但還有許多未知領域需要探索，希望透過科學探討讓人熊能和平共處。（編輯：陳政偉）1130412

農業部林業署委託野聲環境生態有限公司在花蓮縣卓溪鄉執行監測台灣黑熊，由部落族人協力架設自動相機。（農業部林業署提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年4月12日
農業部林業署委託野聲環境生態有限公司在花蓮縣卓溪鄉執行監測台灣黑熊，由部落族人協力架設自動相機。（農業部林業署提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年4月12日
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