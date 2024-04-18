黑熊闖雞舍吃9隻雞 林保署買單賠償台東通報農民

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）日前1隻台灣黑熊闖入台東縣南橫公路霧鹿部落雞舍，吃了9隻雞，農戶架設監視器捕捉到畫面並通知林業及自然保育署，獲得損失賠償及通報獎勵金。

農業部林業及自然保育署台東分署今天上午發布新聞稿表示，台東海端鄉南橫公路旁的霧鹿部落一處海拔900公尺的農園日前遭黑熊光顧，除破壞未通電的電圍網，還侵入雞舍吃了9隻雞，農民通報後，林業保育署台東分署17日頒發獎勵金新台幣3000元，以及後續配合監測的獎勵金5000元，農戶的損失也全額補償。

台東分署表示，日前接獲海端鄉公所通報，霧鹿部落發生野生動物入侵雞舍及甜柿園，經余姓青年農民及其邱姓表哥調閱自行架設的監視器影像，發現疑似是黑熊入侵；台東分署派遣人員至現場後，確認是黑熊無誤，17日依據林業保育署的台灣黑熊生態給付計畫，對主動通報的20名青農族人發放獎勵金及農損補償金。

台東分署表示，感謝部落青農及海端鄉公所通報，分署人員現場踏勘並經農民同意架設2台紅外線相機進行監測，還提供熊鈴、驅離炮及防熊噴霧讓族人防身或驅離入侵黑熊，同時也提醒收妥飼料與食物，並讓電圍網運作，防範黑熊再入侵。

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台東分署表示，海端、延平、卑南等鄉的中高海拔山區，原本即是台灣黑熊的棲地，但近來黑熊出現淺山甚至平地的紀錄明顯增加，因此為了防範人熊遭遇甚至衝突，109年起即與海端等3個鄉公所成立黑熊通報平台，建立即時通報管道，成員包括各村村長、村幹事及部落社區發展協會成員，還定期召開座談會，加強橫向聯繫及資訊交流，此次黑熊入侵即是透過此平台通報。

台東分署表示，林業保育署自111年起推出台灣黑熊生態服務給付計畫，參與協助瀕危物種保育及棲地維護的居民，將可獲得政府給付的「生態薪水」，台東分署邀請山村社區踴躍加入。也呼籲，農民如有防治獸害、或族人有傳統狩獵需求，可洽各工作站免費申領或換發改良式獵具；如誤捕或誤傷黑熊，只要立即通報、協助救援即可免責。（編輯：李錫璋）1130418