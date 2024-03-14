台東中套索困樹上黑熊野放 以通報者族名取名拉尼琥[影]

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）去年8月在台東海端鄉紅石產業道路中套索、受困樹上的台灣黑熊，在林業保育署與野灣動物醫院照養下，今天野放，並以通報救援牠的布農族余明雄的族名取名Lanihu，重返山林。

從影片中看到，野放人員將野放籠打開後，Lanihu（拉尼琥）猶豫不敢走出籠子，後面族人輕輕喊著Lanihu可回家了，Lanihu才慢慢走出籠子，奔向森林。

農業部林業及自然保育署台東分署今天發布新聞稿表示，去年8月底，台東縣海端鄉紅石部落布農族人在產業道路旁的樹叉上，發現受困套索的台灣黑熊，台東分署、野灣野生動物保育協會及部落族人救援脫困後，經近7個月專業醫療照養，復原情形良好，今日順利野放重返山林。

林業保育署台東分署表示，Lanihu年齡約3至4歲，是以救援族人余明雄的族名為其命名；當時因誤中套索陷阱，受困約4至5公尺高樹叉處，治傷時研判左前肢傷勢嚴重恐須面臨截肢，但在照養團隊細心治療下，不但成功保住傷肢且復原狀況良好，體重自獲救後增加約10公斤，現在是隻73公斤的健康成年公熊。

野灣野生動物保育協會表示，透過照養期間觀察，發現Lanihu個性相當謹慎，不僅對照養員高度警戒，且具有築窩與攀爬等行為表現，收容期間表現穩定，體重及各項形質數據皆有正向成長，確認Lanihu符合各項野放評估標準。

台東分署自然保育科長林孟怡表示，今天清晨，野放籠打開時，Lanihu遲疑地在籠內向外張望不敢走出，在崁頂村長邱志強與通報救援的余明雄、王恩齡夫妻等多名部落耆老及族人，用族語輕聲安撫與催促下，告知牠可以回家了，也向山靈請託，要幫忙看顧回歸的動物，族人的低吟與山林合鳴，讓Lanihu順利自籠中踏出快步往山林奔去，現場隨即響起一陣歡呼。

林孟怡指出，順利接收到Lanihu所配戴衛星追蹤發報器回傳的第1筆定位訊號，未來將持續掌握牠的行蹤及動向，倘Lanihu進入警戒範圍，台東分署將視情況與部落合作進行警戒或驅離等因應，以確保人熊安全。

台東分署表示，Lanihu能順利野放，除感謝族人積極通報及救援外，也歸功於參與台灣黑熊生態服務給付示範計畫的崁頂村夥伴；未來將持續邀請黑熊出沒熱點區域周邊部落或社區，加入保育及守護台灣黑熊棲地的行列，攜手營造人熊和諧共處的友善環境。（編輯：陳仁華）1130314