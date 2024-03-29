玉山森林樹皮非黑熊破壞 管理處：台灣水鹿啃食

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）在玉山國家公園若見樹皮有破壞痕跡，玉管處今天表示，不是台灣黑熊也不是人為破壞，而是台灣水鹿啃食造成，在塔塔加生長的台灣鵝掌柴、玉山假沙梨、褐毛柳等皆是水鹿最愛。

遊客來到玉山國家公園見到樹皮損傷掉落常以為是台灣黑熊「傑作」，不過內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天在臉書（Facebook）發文指出，園區樹皮不正常剝落，甚至整棵樹皮被拉扯、剝到精光，不是熊類所為，而是台灣水鹿，已知公、母鹿都會啃食樹皮。

玉山國家公園管理處表示，春、夏是公水鹿茸角發育成長時間，鈣質需求增加，紅檜樹皮據研究有比其他樹種含更多鈣質，因此3月至5月紅檜樹皮「飽受折磨」，幼樹尤其嚴重，但不只公鹿啃食樹皮，這種行為幾乎全年都有，是不分性別、成年個體的「全鹿運動」。

對於水鹿啃食樹皮是否對森林產生影響、國家公園該有哪些經營管理政策等，玉管處表示，首先必須長期監測調查，針對樹種、啃食月份等建立長期數據與研究基礎，因此，樹上若綁著白或藍、綠或粉紅標籤，是建立系統化的調查方式，樹幹也有蠟筆做記號。

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玉管處表示，目前玉山塔塔加地區水鹿長期監測由國立屏東科技大學野生動物保育研究所、塔塔加管理站研究團隊執行；去年底針對相關研究召開專家會議，決議短期立即針對珍貴樹種及老樹執行保護措施，以防水鹿持續啃咬破壞，中長程則建立更完整監測計畫與整合更多層面，如環境氣候變遷等的經營管理方向。

玉管處表示，新年度設立3項計畫目標，第1是進行台灣水鹿族群量調查，估算目前研究區域台灣水鹿族群密度現況，及規劃對照組及實驗組水鹿阻絕樣區，作為長期監測並評估域內植被遭受啃磨壓力依據，還有探討區內台灣水鹿族群對植被更新、森林健康度影響，以供管理處對水鹿族群經營管理、棲地保護參考。（編輯：謝雅竹）1130329