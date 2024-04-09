台中和平受困母熊傷癒 泰雅族語祝禱聲中重返山林

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中和平區松茂林道旁山域，去年底有台灣黑熊受困套索，經4個月照養，恢復健康，部落耆老命名為Lisayung（生命泉源之母之意），今天在泰雅族人祝禱聲中重返山林。

林業保育署台中分署今天發布新聞稿表示，台中市和平區松茂部落居民去年12月底在松茂林道旁山域，發現有台灣黑熊受困套索；在農業部林業及自然保育署台中分署、生物多樣性研究所人員歷經近17小時寒夜踏險救援，且經4個月照養後恢復健康，今天進行野放。

林業保育署台中分署表示，這隻黑熊是已有生產經驗的成年母熊，雖受困套索的右前掌因傷勢嚴重而無法保留，但傷口已全部癒合，且經獸醫師專業評估，母熊攀爬、行走情形良好，對人保持高度警戒，符合各項野放標準。

黑熊在照養期間，松茂部落耆老蔡長管、理事長胡第耀及族人，以代表溫柔婉約女性之名的Sayung，結合松茂山溪源頭意象Li，命名為生命泉源之母Lisayung（驪薩韻），希望牠重返山林後如山泉涵養黑熊族群、繁衍不息。

台中分署說明，評估確定可野放後，獸醫師為Lisayung檢查時，發現牠的頸圍較頭圍大，異於一般黑熊頭頸比例，如繫掛衛星發報頸圈很有可能於短時間即脫落，Lisayung以往並無接近部落活動紀錄，照養期間對人保持警戒。

因此本次僅在上耳標後將黑熊送至人煙罕至的適合棲地進行野放，在可能活動範圍架設紅外線自動相機，了解Lisayung野放後活動情形；但因受限於頸圍較大，不另外進行衛星追蹤。

今早的野放現場，蔡長管用泰雅族語吟唱生命祝禱，在場族人也以族語送上Lisayung的祝福，野放籠開啟瞬間，眾人目送Lisayung朝山林奔去，期盼牠重返山林後從此自在悠遊。

台中分署表示，未來持續鼓勵黑熊棲地周邊社區部落參與黑熊生態服務給付，組成棲地巡護隊，協助移除不明獵具；也會向山村居民宣導人熊遭遇因應措施，共同守護黑熊。（編輯：陳仁華）1130409