高齡老熊野放近2個月 終老長眠於原生棲地

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（中央社記者張祈台東縣26日電）台東1隻高齡台灣黑熊閽帝夫（Hundiv）去年受困陷阱，經治療後野放，日前衛星發送器回傳異常訊號，保育人員上山搜索，發現牠趴臥溪谷，研判為自然死亡，長眠於原生棲地。

林業及自然保育署台東分署自然保育科長林孟怡今天說明，閽帝夫去年6月底受困陷阱獲救，經4個多月醫療照護期間，透過牙齒磨損狀況，研判是年齡20至25歲的高齡老熊，評估健康狀況後，11月順利野放。

台東分署透過衛星追蹤，閽帝夫野放後活動範圍位於774至2259公尺海拔區間，約42.7平方公里，活動能力正常，今年1月5日因衛星發報器回傳疑似死亡的溫度異常訊號。

林孟怡說，台東分署出動隊伍，由於地點人跡罕至，抵達訊號位置時，受限於陡峭地形無法下切，一度撤回更換路線，歷經2週2隊次搜尋，終於在在中央山脈一處坡度約50度的溪谷上方稜線發現閽帝夫遺骸。

經隨行的野灣野生動物保育協會人員檢視，閽帝夫遺骸部分腐爛、身軀完整，周邊環境沒有可疑跡象，加上水源跟殼斗科樹種資源豐富，研判應為自然死亡。

野灣團隊檢視採樣閽帝夫遺骸毛髮及寄生蟲，協助覆土埋葬，讓閽帝夫長眠殼斗森林。林孟怡說，閽帝夫在野放後不到2個月就因老邁而長眠，人員雖然不捨，但也欣慰牠能終老於原生棲地的殼斗森林。

台東分署指出，閽帝夫的離世就像一堂生命教育，由布農族人主動通報、協助救援、參與監測及巡護，還以布農語為獲救黑熊命名，展現公私協力保育台灣黑熊的珍貴意義。

台東分署指出，自107年起，台東分署與專業團隊、在地部落社區夥伴，協力完成7隻台灣黑熊救援及野放。（編輯：郭諭儒）1130126