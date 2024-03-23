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花蓮卓溪黑熊「達古阿里」 野放後再度受困陷阱

2024/3/23 16:29（3/23 16:41 更新）
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林業及自然保育署花蓮分署22日獲報，在卓樂部落產業道路旁的私有原保地發現一隻黑熊受困陷阱，相關人員到場確認後發現是被野放的「達古阿里」。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 113年3月23日
林業及自然保育署花蓮分署22日獲報，在卓樂部落產業道路旁的私有原保地發現一隻黑熊受困陷阱，相關人員到場確認後發現是被野放的「達古阿里」。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 113年3月23日
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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮一隻成年雄性台灣黑熊達古阿里（Da qu-ali）去年7月誤觸陷阱受傷，野放4個多月，昨天被發現受困在卓樂部落某農地陷阱，所幸經照護後，狀況穩定。

達古阿里去年7月2日在卓溪鄉某咖啡園誤觸陷阱受傷，經手術截除左前4指，由野灣野生動物保育協會團隊照養4個多月後，同年11月配掛衛星項圈順利野放，並在部落周邊設置電子圍籬。

林業及自然保育署花蓮分署今天指出，經衛星回傳紀錄，達古阿里野放後本往深山移動，最遠曾到清八通關阿波蘭池，但今年2月底又返回卓溪山部落周邊。

花蓮分署指出，3月起達古阿里曾頻繁在卓樂部落北方、源成部落農地與森林交接地帶活動，18日甚至在省道台30線附近過夜，經由衛星追蹤與紅外線照相機紀錄研判，達古阿里雖然非常靠近部落，但沒有入侵民宅、工寮、雞舍等跡象。

花蓮分署指出，每當達古阿里入侵電子圍籬範圍，就會派員放炮驅離，向居民宣導做好防熊措施、移除各類陷阱等。

達古阿里的衛星訊號在19日之後未回傳更新資料，花蓮分署評估，可能是受限地形、天氣或黑熊姿態等原因，曾派員嘗試追蹤。

昨天下午1時許，黑熊巡守隊林姓隊員上山巡水源時，發現產業道路旁一處私人原保地溪溝有黑熊受困。花蓮分署獲報前往，發現受困黑熊就是達古阿里。

同行的野灣協會獸醫為達古阿里初步檢傷，發現左腳誤觸套索陷阱，呈中度腫脹，有持續醫療與照護需要，晚間送往野灣野生動物醫院，目前狀況穩定。（編輯：黃世雅）1130323

2023年11月被野放的台灣黑熊「達古阿里」22日被人發現再度受困陷阱，林業及自然保育署花蓮分署會同救援單位人員前往救傷，經初步檢傷，「達古阿里」左後腳誤觸套索陷阱，呈中度腫脹，有持續醫療與照護需要。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 113年3月23日
2023年11月被野放的台灣黑熊「達古阿里」22日被人發現再度受困陷阱，林業及自然保育署花蓮分署會同救援單位人員前往救傷，經初步檢傷，「達古阿里」左後腳誤觸套索陷阱，呈中度腫脹，有持續醫療與照護需要。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 113年3月23日
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