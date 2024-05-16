受困小台灣黑熊歷經7個月照養 傷癒重返山林

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）苗栗縣泰安鄉大安部落族人張瑞慶去年在海拔851公尺一處桂竹林地內，發現一隻受困的小台灣黑熊，通報林業及自然保育署台中分署救援，歷經7個月照養，今天野放重返山林。

台中分署今天表示，苗栗縣泰安鄉大安部落族人張瑞慶去年10月在巡視水源途中，在海拔851公尺私有地果園旁桂竹林地內，聽見動物低吼聲，走近發現是一隻小台灣黑熊受困，立即向林業及自然保育署台中分署通報，並與3名部落族人於現場熱心協助引導。

影片來源：林業及自然保育署臺中分署

台中分署表示，小台灣黑熊Ziman（日曼）歷經7個多月專業醫療照養，受困套索的左前掌雖因傷勢嚴重而無法保留，但傷口已全部癒合，且體重也增加了11公斤，經獸醫師專業評估，牠攀爬、行走情形良好，對野外食物接受度高，透過照養人員設計安排下，皆能成功尋覓取食，且對人保持高度警戒，符合各項野放標準，已是一隻可以獨立生活的亞成熊。

黑熊照養期間，通報並協助救援的大安部落族人們，以當初發現小熊的地名Ziman為牠命名，意喻為一個靠近溪流水源的平坦地方，希望牠帶著這個名字重返山林，重新開始平順悠遊的生活。

台中分署說明，Ziman雖在部落附近受困獲救，但無滋擾紀錄，為讓牠盡可能遠離人群，此次野放以高分貝聲響及無殺傷力之野生動物驅離槍進行負面制約，也將透過衛星發報頸圈回傳訊息，隨時掌握牠的活動情形。

今天上午的野放現場，台中分署邀請桃山部落頭目陳榮爵用泰雅族語為Ziman祈福，希望Ziman能在祖靈的庇祐下，平安回到大安溪流域原棲地，並在大安及桃山部落族人見證下開啟野放籠，眾人目送Ziman快步朝山林奔去，期盼牠自在的在這片森林裡成長茁壯。（編輯：龍柏安）1130516

為了讓Ziman遠離人群，台中分署在野放時持野生動物驅離槍，以不造成傷害方式進行負面制約。（圖取自林業及自然保育署台中分署網頁taichung.forest.gov.tw）

眾人目送Ziman離去背影。（圖取自林業及自然保育署台中分署網頁taichung.forest.gov.tw）