台東利嘉林道有熊出沒 熊媽媽帶寶寶漫步

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（中央社記者張祈台東縣30日電）台東近郊利嘉林道生態資源豐富，近日有民眾通報，在林道上看到台灣黑熊出沒，黑熊攀爬山壁的矯健姿態、母熊帶著2隻熊寶寶漫步的模樣都被記錄下來。

林業及自然保育署台東分署自然保育科長林孟怡今天指出，利嘉林道是台灣黑熊出沒熱點，近日陸續接獲林道施工人員及民眾通報，發現台灣黑熊蹤影。

利嘉社區巡守隊協助山林巡護，也參與「台灣黑熊生態服務給付計畫」，維護生態棲地、監測及通報，紅外線自動相機這次拍下黑熊媽媽帶著2隻黑熊寶寶的畫面。

畫面中，2隻黑熊寶寶並排走在黑熊媽媽後面，在林道上探索、坐在地上玩耍，模樣可愛。利嘉巡守隊很振奮，很高興生態環境維護良好，讓黑熊媽媽安心帶著寶寶在山上生活。

林道施工人員則用手機拍到台灣黑熊矯健攀爬山壁的模樣，林孟怡說，再次證明黑熊爬行能力很好，遇到黑熊千萬不能爬樹或裝死。

林業及自然保育署台東分署呼籲，在山區遇見黑熊要遵守人熊相遇守則「勿裝死、勿停留、勿靠近拍照」，保持鎮定，以面對黑熊的方式慢慢循原路後退，特別是遇到小熊，務必儘速離開，避免被母熊護子行為攻擊，林道上設有人熊共處解說牌，提醒因應措施。

林業及自然保育署台東分署指出，進入山區務必做好食物管理及垃圾不落地，將食物、廚餘及包裝袋打包下山；登山健行者建議攜帶「熊鈴」等可以發出聲響的防熊裝備，黑熊出沒熱點盡量結伴同行。

林業及自然保育署台東分署提醒，0403強震後，林道及自然步道有落石風險，民眾前往山區應審慎評估風險或暫緩山區行動。（編輯：謝雅竹）1130430