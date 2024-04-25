黑熊生態服務給付 花蓮卓溪族人巡守逾3700公頃

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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮卓樂部落3月有黑熊受困，族人發現通報及協助救援，林業及自然保育署花蓮分署頒發獎勵金；卓溪鄉7個在地協會參與黑熊生態服務給付計畫，巡守面積逾3700公頃，保育範圍與量能漸增。

卓樂部落林姓族人為參與「台灣黑熊生態服務給付」的社區黑熊巡守隊-卓溪鄉登山協會成員，他在巡水源時發現黑熊受困後，除立即通報外，在救援過程中協助接駁、地點定位及引導路線讓救援團隊能順利進行救援工作。

林業及自然保育署花蓮分署副分署長王怡靖昨天頒發獎金致謝，期盼未來有更多族人加入黑熊巡守隊，以實際行動保護人、熊安全。

林業及自然保育署花蓮分署說明，這隻受困黑熊為去年7月救傷並於同年11月野放的「達古阿里（Da qu-ali）」，從衛星定位的資訊，達古阿里野放後往深山移動，在玉山國家公園內過冬，但今年2月底又返回卓溪山周邊區域活動，且非常靠近卓樂部落及源城聚落。

花蓮分署在3月期間連續派員放炮驅離，不分晝夜監控及警戒，並請周遭居民做好防熊措施、提供防熊用品及移除各類陷阱等，但「達古阿里」仍於私有地受困套索。

花蓮分署表示，3年前即派員持續至部落蹲點，與社區長期互動，希望能逐步取得族人信任，共同面對人熊衝突議題。在「達古阿里」再次受困後，更與部落合作，於4月開始的卓溪鄉射耳祭活動中宣導黑熊保育相關政策，並在現場進行改良式獵具換發與申領共54組。

花蓮卓溪鄉及鄰近部落今年已有7個在地協會參與黑熊生態服務給付計畫，巡守面積超過3700公頃，逐步擴大台灣黑熊社區保育的範圍與量能。

花蓮分署宣布，4月起正式展開「卓溪鄉狩獵自主管理計畫」，與部落更進一步合作，透過獵場管理，協助監測野生動物族群數量，兼顧部落狩獵文化與野生動物保育。

由於卓溪鄉一帶易有熊出沒，花蓮分署指出，尊重農民防治獸害與部落族人狩獵文化的需求，但也呼籲有需要的居民申領政府免費提供的改良式獵具，維護聚落安全，也避免黑熊意外受困。民眾如有發現黑熊滋擾或受困，立即通報花蓮分署03-8325141；林業及自然保育署24小時通報專線0800-000-930。（編輯：陳政偉）1130425