小犬颱風災損 屏東滿州鄉造林地申請救助

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（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）屏東滿州鄉造林地受去年「小犬」颱風影響受損嚴重，農業部9日公告滿州鄉為林業類現金救助及低利貸款地區，受災戶今天起至19日至滿州鄉公所申請。

滿州鄉公所告訴中央社記者，滿州鄉參與農業部林業及自然保育署獎勵輔導造林地達12公頃，全鄉造林地面積更大。目前粗估災損4公頃，最常見樹種是茄苳、相思樹與羅漢松，其中茄苳常用以移栽造景或路樹。

屏東縣政府今天新聞稿，滿州鄉林業類「造林地（7年生以上）」為現金救助及低利貸款地區，受災農民10至19日可於滿州鄉公所申請辦理現金救助及核發農業天然災害受災證明書；另外，農業部林業及自然保育署屏東分署轄管租地造林地部分，可向分署恆春工作站提出申請，例假日照常受理。

屏東縣農業處指出，救助對象為實際從事林業生產自然人。使用土地符合有關法令規定，申報項目損害率達20%以上者，依救助項目額度予以救助；未達20%者不予救助。

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農業處表示，貸款利率依中華郵政2年期定期儲金機動利率減0.305%機動計息（目前為年息1.415%）；貸款經辦機構將審酌農民實際受災情形及復建、復耕需要覈實貸放。申借低利貸款者，可從受災證明書核發隔日起15天內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向滿州鄉農會信用部、全國農業金庫等經辦機構申借。

農業處長鄭永裕提醒符合災害救助條件林農，申請期限內持身份證影本、存摺影本、印章，向滿州鄉公所申請。農業處將全力協助，鄉公所也會加速勘災與現金救助發放作業，協助林農早日恢復生產。（編輯：孫承武）1130411