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鋒面降雨 屏縣府籲農漁民提早因應加強防範

2024/4/26 14:50
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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）受到鋒面影響，氣象署針對屏東發布大雨特報，屏東縣政府呼籲，農民要強化排水設施、漁民應適度調整養殖池水量，畜牧部分則應加固電器設備防止因雨漏電。

縣府今天發布新聞稿表示，低窪、易淹水蔬菜田，要強化排水設施；不耐雨害葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，果樹類則是9分熟成就要採收，以免含水量過高；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整養殖池水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失。海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊，必要時可考慮搶收養殖物，避免損失。

畜牧業部分，應注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。

屏東縣長周春米指示，農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，若有農業災情顯現，依農業天然災害救助速報作業規定辦理，儘速彙整提報農業部協助受損農產業迅速復耕，以減輕農民經濟負擔。

農業處長鄭永裕呼籲，農漁民應密切注意天氣動態，並善加利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝受損照片提供公所彙整農作物災損情況。（編輯：謝雅竹）1130426

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