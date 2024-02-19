嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

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（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）林業及自然保育署嘉義分署在嘉義、台南山區架設自動相機進行野生動物族群動態監測，拍攝到發情的母熊，且首次拍攝到2隻小熊跟在母熊身後活動畫面，以及直擊黑熊覓食。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿指出，嘉義分署於民國106年至112年在嘉義、台南山區架設自動相機進行野生動物族群動態監測，蒐集到豐富的野生動物畫面。監測除可用來評估動物族群趨勢、擬定保育策略，內容也是推廣野生動物保育的良好素材。

嘉義分署表示，長期監測樣區以山羌豐富度最高、台灣獼猴居次。山羌、山羊、野豬、鼬獾、白鼻心及台灣獼猴等物種廣泛分布於低海拔到高海拔樣點；黑熊、黃喉貂、黃鼠狼及水鹿則主要分布中高海拔，但黃喉貂及水鹿有往低海拔擴散現象；麝香貓、食蟹獴及穿山甲則以中低海拔分布為主。

在黑熊監測計畫中，拍攝到發情的母熊，長期監測樣區則是首次拍攝到2隻小熊跟在母熊身後活動的相片；嘉義分署阿里山工作站人員去年於楠梓仙溪流域進行保育調查及回收相機資料時，也有直擊黑熊覓食。

影片來源：林業及自然保育署嘉義分署

嘉義分署指出，山林中的野生動物採用紅外線自動相機監測，可日夜拍攝，紀錄動物多元的自然活動情況，例如水鹿洗泥巴浴及晚上坐臥休息、黃喉貂飲水、野豬群覓食等，也有好奇的山羌發現相機凝視鏡頭畫面。

另外，除了哺乳動物外，相機也能捕捉拍攝到不少鳥類，以藍腹鷴較為常見，較特別的是捕捉到黑枕藍鶲振翅飛翔畫面。（編輯：黃世雅）1130219