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黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

2024/2/3 19:02（2/3 19:46 更新）
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農業部林業及自然保育署屏東分署自2020年起與嘉義大學生物資源學系副教授邱郁文團隊展開屏東縣保力溪「森川里海」環境生態自然資源調查與監測，日前驚喜拍下黃喉貂出沒身影。（林業及自然保育署屏東分署提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月3日
農業部林業及自然保育署屏東分署自2020年起與嘉義大學生物資源學系副教授邱郁文團隊展開屏東縣保力溪「森川里海」環境生態自然資源調查與監測，日前驚喜拍下黃喉貂出沒身影。（林業及自然保育署屏東分署提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月3日
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（中央社記者張已亷屏東縣3日電）農業部林業及自然保育署屏東分署表示，與嘉義大學生物資源學系副教授邱郁文團隊合作於屏東縣保力溪環境調查時，拍到黃喉貂身影，這是目前台灣最南端的影像分布紀錄。

屏東分署今天發布新聞稿指出，為保全生物與文化多樣性、營造友善生態環境廊道，2018年推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，連接中央山脈與海岸生態系；2020年與邱郁文團隊展開屏東縣保力溪「森川里海」環境生態自然資源調查與監測。

新聞稿中，邱郁文團隊表示，此次發現黃喉貂身影，這是目前現有資料庫中，台灣最南端的影像分布紀錄；另此調查地點也是山羌頻繁出沒位置，這2種物種出現的關聯性，還有待進一步研究與分析。

屏東分署指出，保力溪及鄰近的里海地區是恆春半島重要海岸林保育軸帶，有陸蟹分布，也是淺山物種棲地，團隊期望建構國土生態綠色網絡，並形塑淺山與海岸的「社會－生產－生態地景」，透過農林漁牧等農業生產地景的經營，達到經濟、社會及生態永續性的目標。

屏東分署呼籲，民眾若行經保力溪中、上游路區段從事相關遊憩活動時，須落實無痕山林、垃圾不落地、避免餵食野生動物、不選擇使用動力交通工具破壞溪床等，共同維護陸域及水域生態系統。（編輯：戴光育）1130203

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