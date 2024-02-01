保育類野生動物造訪政大 麝香貓、食蟹獴現身

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（中央社記者許秩維台北1日電）政治大學附近的「三貓地區」因種植茶葉面積下降，產生許多廢耕地，吸引野生動物來棲息，師生常在校園偶遇大赤鼯鼠等動物，還有麝香貓、食蟹獴等保育類野生動物現身。

政治大學今天發布新聞稿指出，學校自2023年起參與台北市立動物園的「三貓生態大踏查」計畫，由自然生態保育協會執行，以貓纜、貓空、動物園貓熊形成的「三貓地區」為範圍，針對貓空草湳、寒舍茶園、茶山自然中心、樟湖步道、政大後山進行動植物調查。

在政大後山部分，目前調查已發現野生動物哺乳類7種（貓空地區13種）、鳥類12種（貓空地區29種）、兩棲類13種（貓空地區17種）、爬蟲類7種（貓空地區19種）、蝶類14種（貓空地區38種）、植物88種（貓空地區98種），可見政大後山蘊含豐富的棲息環境與野生動植物。

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政大校方提到，因產業發展變遷，近年來三貓地區種植茶葉的面積大量下降，產生許多廢耕地，隨時間慢慢成為次生林，因而吸引越來越多野生動物前來棲息，師生常在校園偶遇山羌、白鼻心、大赤鼯鼠等各種動物，麝香貓、穿山甲、食蟹獴等保育類野生動物也曾造訪。

除了有各種可愛的哺乳動物出沒，政大校方表示，校園角落還藏有各式各樣的蛙類，如翡翠樹蛙、台北樹蛙等，在校園好漢坡、環山道路上則藏匿各種壁虎，還有赤尾青竹絲、龜殼花、攀木蜥蜴的蹤跡，白天行走在政大校園時，有機會不妨尋覓各種動物的身影。（編輯：李亨山）1130201