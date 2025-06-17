輝達首次參展 第三屆中國鏈博會美國展商增15%

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（中央社台北17日電）第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）將於7月16日揭幕，據主辦單位中國貿促會，650多家中外企業和機構將參展，其中美國展商數量較上屆增15%，輝達也將首次在鏈博會亮相。

綜合陸媒報導，中國國新辦今天在北京舉行記者會說明第三屆鏈博會籌備進度。中國貿促會副會長于健龍表示，目前計有650多家中外企業和機構將參展，涉及75個國家、地區和國際組織；境外參展商占比達35%，其中歐美參展商占境外參展商總數的50%。

于建龍說，美國參展商數量比上屆增長15%，有60%是世界500強企業。連同參展商帶來的500多家產業鏈上下游合作夥伴，實際參展商將達1200家。

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據指出，全球人工智慧（AI）領軍企業美國輝達（Nvidia）也將首次在鏈博會亮相並參展。

鏈博會自2023年開始，由中國貿促會主辦，今年進入第三屆，將於7月16至20日在北京舉行，主題為「鏈接世界、共創未來」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140617