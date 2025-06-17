台籍貨輪高雄港外起火案 無火警偵測錯失發現時機

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（中央社記者余曉涵台北17日電）去年台籍貨輪「輝豐輪」在高雄港外海起火，造成3人燒燙傷。運安會日前公布調查報告顯示，輝豐輪上因無火警偵測系統，致船員錯失及早滅火時機，目前該船隻已裝設火災偵測器。

台籍貨輪「輝豐輪」去年6月載賽鴿出海訓練，到高雄港外海時起火，導致駕駛台、住艙、救生艇甲板等處遭火燒損壞，並造成3名人員受傷，所幸事故未造成環境污染。

國家運輸安全調查委員會日前公布輝豐輪調查報告，報告中指出，輝豐輪失火後，燃燒時間過久，駕駛台、住艙等處損壞嚴重，且無監視攝影紀錄，缺乏明確跡證以判斷確切起火處及起火原因，經研判排除駕駛台、機艙、廚房、餐廳為起火處，可能起火處疑似為住艙層某水手房間，起火原因無法排除與電氣因素有關。

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運安會指出，因輝豐輪住艙未裝設火警偵測系統，致船員未能及早發現火警，錯失滅火時機，不過依照船舶設備規則規定，輝豐輪無須裝設火警偵測系統。

運安會指出，在事故調查過程中，輝豐輪依船舶檢查規則於今年3月14日通過航港局船舶臨時檢查，易輝航運股份有限公司已於輝豐機艙、廚房及住艙走道新增火災偵測器，並且於機艙與貨艙架設閉路電視，可由駕駛台直接監控情況，因此，不再提出相關議題的安全改善建議。（編輯：謝雅竹）1140617