屏東外海貨輪起火 4傷者吊掛送醫、艦艇現場戒護

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）馬紹爾群島籍貨輪今天傍晚在屏東外海起火，船上21人待援，海巡署獲報到場時火勢已自行撲滅，先將4名燒燙傷船員以直升機吊返小港機場送醫，並由艦艇現場持續戒護中。

海巡署發布新聞稿指出，今天下午5時許，接獲國搜中心及基隆海岸電台通報，馬紹爾群島籍PANORIA貨輪在鵝鑾鼻西南方23浬處，以無線電發出遇險信號，船上機艙失火，共21名船員待援，調派安平艦、高雄艦、PP-10096艇、PP-3567艇、PP-3599艇，分別趕赴現場救援，並通報國搜中心、空勤總隊及國防部派遣搜救機協處。

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海巡署表示，下午6時許，安平艦率先抵達失事海域嘗試接駁救援，並透過無線電聯繫貨輪，因貨輪機艙失火導致失去動力，火勢已自行撲滅，但船上1人嚴重燒燙傷、3人輕微燙傷，急需就醫。

因現場浪高3至4米海象惡劣，加上2船舷差過大無法接駁，晚上7時許，國防部搜救機抵達現場，先行將4名傷患吊返小港機場送醫，海巡署艦艇現場持續戒護，並聯繫南航中心協助派遣拖船拖救。（編輯：謝雅竹）1140104