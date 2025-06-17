明尼蘇達州議員遭槍擊2死2傷 犯嫌另企圖闖2人家

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國明尼蘇達州2名州議員及其配偶遭槍擊，釀2死2傷。檢方今天表示，犯嫌可能面臨死刑；檢方也披露這波針對民主黨人的夜間連續謀殺案的驚悚細節。

法新社報導，明尼蘇達州地區代理檢察官湯普森（Joe Thompson）在明尼阿波利斯（Minneapolis）的記者會上表示，57歲男性嫌犯博爾特（Vance Boelter）面臨6項聯邦指控，包括兩項槍殺罪，最重可判處無期徒刑或死刑。

湯普森描述博爾特於本月14日凌晨的行動，其過程令人震驚；他說，博爾特去了4位明尼蘇達州政治人物的家中，都是民主黨人。媒體先前僅報導博爾特去了兩名政治人物家裡。

湯普森說：「毫不誇張地說，他的罪行簡直就是噩夢。博爾特像對待獵物一般追蹤受害者，前往受害者家中，他假扮警察，冷血地射殺他們。」

湯普森還說，此案始於州參議員霍夫曼（John Hoffman）夫婦遭槍擊，兩人因多次中彈而受傷，接著是州眾議員霍特曼（Melissa Hortman）夫婦遇害身亡，但博爾特中間還去了兩個地方。

湯普森說，槍擊霍夫曼夫婦後，博爾特前往明尼阿波利斯郊區楓葉林（Maple Grove）猛敲另一名政治人物的家門，但發現家中無人；隨後博爾特前往鄰近的新希望鎮（New Hope）一處住宅，但因被警察發現而離去。

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美國媒體報導，博爾特今天在明尼蘇達州聖保羅市（Saint Paul）聯邦法院出庭，法官下令繼續羈押。

美國廣播公司新聞網（ABC News）引述霍夫曼家人的聲明報導，霍夫曼夫妻正在康復中。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140617