華紙：啟動林漿與漿紙脫鉤轉型 搶攻綠能減塑市場

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（中央社記者何秀玲台北17日電）林漿紙廠華紙董事長黃鯤雄今天表示，華紙今年策略將不再是「林漿紙一貫」，而會啟動「林漿脫鉤」和「漿紙脫鉤」轉型，讓林業、製漿、造紙各自獨立運作；林木剩餘物漿發展綠色能源，紙漿投入「漿塑」減塑商機，布局減碳市場。

華紙今天召開股東會，承認2024年財報，並通過因年度為稅後虧損不發放股利，並全面改選董事，其中獨董3席，包括柳婉郁、吳意珣、前中油董事長李順欽。另4席董事為黃鯤雄、永豐餘董事長葉惠青、林谷豐、華紙總經理陳瑞和。

黃鯤雄說，華紙14年前面臨困難的環境，因此走向「林漿紙一貫」，也就是種樹到製漿再到造紙，供應鏈都由自己掌握。但此策略碰到重新修正的時刻，3年前開始，華紙重新挑戰這個策略，「林漿紙不再一貫，而是各自獨立，將開發新的機會」。

他說，過去林木任務是造漿，紙漿任務是造紙，今年起林木除了一部分造漿之外，林木萃取纖維後剩下的剩餘物，用於發展綠色能源，取代煤與油，因此華紙去年也取得全台第一張電力永續認證ISO 13065。

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此外，紙漿過去100%用於造紙，並以文化紙或文化相關用途開發，3年前起花蓮廠開始做一體成型的「漿塑食器」，製作為高檔餐盤，光是投資設備就超過新台幣2億元，目前已開始量產。他說，今年起銷往歐美市場，將可逐步成長、貢獻業績，透過進入食衣住行領域，期待紙張能成為塑膠複合材料的減碳輔助工具。

華紙調整過程中也付出相當大代價，黃鯤雄舉例，在循環經濟節能減碳的要求下，為了維護設備和技術提升，每年都要投資超過30億元。近期為了擴張華紙的綠電，發電也比一般發電複雜許多，有較高技術要求，也讓去年財報表現出現虧損，他對股東表示歉意，但他相信在此基礎下，華紙將來將可走得更遠。（編輯：楊凱翔）1140617