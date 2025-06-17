高檔義大利冰淇淋外帶盒含螢光增白劑 邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）義大利百年巧克力品牌Venchi冰淇淋受歡迎，但在食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單中，其所用外帶盒因檢出螢光增白劑等違規，共2批、62.04公斤遭邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署定期公布邊境檢驗不合格食品資訊，在今天公布的清單中，共6項產品檢驗不合格，如中國大陸桑葚果乾、印度馬芹粉等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有2批由香港商聞綺台灣有限公司台灣分公司從義大利進口的「冰淇淋環保外帶盒」，製造廠均為K ART ONE S.R.L.，品牌名是Venchi，分別因檢出螢光增白劑、未通過溶出試驗等違規，共62.04公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智接受媒體電訪說明，依據食品器具容器包裝衛生標準，紙類螢光增白劑不得檢出；至於未通過溶出試驗部分，恐在正常使用狀態下溶出有害塑膠物質。

鄭維智指出，香港商聞綺台灣有限公司台灣分公司過去2年內沒有違規紀錄，此次是首次違規，食藥署將提高在邊境抽驗比率，由一般抽批查驗（2%到10%）調整為加強抽批查驗（20%到50%）。

此外，尼亞那有限公司自印度進口的胡荽粉被檢出蘇丹色素1號，違反不得檢出規定，同時還有殘留農藥亞托敏、得克利超標等違規。鄭維智表示，這批總重10公斤的胡荽粉在邊境必須做銷毀，不得退運。

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食藥署統計近半年，從民國113年12月9日至114年6月9日止，在邊境受理印度報驗的胡荽粉，報驗批數為4批，檢驗不合格批數為1批，不合格率為25%，檢驗不合格原因包括農藥殘留及蘇丹色素不合格。

鄭維智指出，食藥署已從113年10月18日起至115年6月4日止，對印度報驗的胡荽粉在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。（編輯：張雅淨）1140617