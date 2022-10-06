保育類台灣野山羊和帝雉同框 阿里山難得畫面

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嘉義林管處阿里山工作站員工日前在阿里山國家森林遊樂區塔山步道執行勤務時，拍攝到保育類台灣野山羊和帝雉難得同框共處的畫面。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 111年10月6日

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義林管處阿里山工作站員工日前在阿里山國家森林遊樂區塔山步道執行勤務時，拍攝到保育類台灣野山羊和帝雉難得同框共處畫面，野山羊悠閒覓食景象，令人印象深刻。

嘉義林管處今天發布新聞指出，阿里山森林遊樂區塔山步道不僅是遊客熱門的登山健行步道，沿線的良好生態環境也提供野生動物棲息空間。

嘉義林管處阿里山工作站員工日前在塔山步道執行勤務過程中，拍攝到保育類台灣野山羊（台灣長鬃山羊）和帝雉難得同框共處的畫面，其中野山羊悠閒覓食且怡然自得的景象，令人印象深刻。

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阿里山森林遊樂區具有豐富生態，這幾年園區內更是保育有成，已出現多種保育類野生動物，遊客暢遊阿里山的同時，除了感受日出及雲海美景外，漫遊森林步道間，也有機會看見難得一見的野生動物。

嘉義林管處呼籲，遊客在園區山林巧遇野生動物，能以「不接觸、不干擾、不餵食」為原則，且須保持適當距離，建議遠距離觀賞，並避免碰觸及驚嚇到野生動物，以減少野生動物受到驚嚇而影響其棲息生存空間。（編輯：謝雅竹）1111006