友善動物里長復育台灣白魚 生態薪水可望添物種

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）動督盟今天公布第三屆「友善動物傑出村里長獎」5名獲獎者，其中南投縣埔里鎮一新里里長林宥岑復育了保育類野生動物台灣白魚，林務局擬專案協助，評估是否納入生態薪水物種。

台灣動物保護行政監督聯盟今天發布新聞指出，10月4日世界動物日當天，將頒發第三屆「友善動物傑出村里長獎」，這次有11縣市動保與相關機關推薦22名參與角逐，根據願景目標、社區參與、宣導教育、創新活動與動物福利等5項指標，評選出爐5名獲獎者。

今年獲獎之一的里長林宥岑頗受關注。動督盟秘書長何宗勳告訴中央社記者，林宥岑投入台灣白魚復育長達10幾年，不僅制定環境公約、成立巡守隊，也定期檢查水質，為白魚設置避難池，鼓勵農民使用友善無毒或減藥農法耕作，當地原本剩下100多條，現在已達4000多條，帶動當地經濟提升。

中央社記者另行電話訪問林務局，上述案例是否會納入110年起正式推動的「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案（生態薪水）」保育物種。

林務局說，正在調查當地居民擴大參與的意願，預計明年先以專案方式協助社區執行台灣白魚復育，若以水田棲地的方式評估補助經費，一年可能約可領新台幣14萬元。

林務局並說，通常專案要執行1到2年，同期間會請生態學者專家參與，末期評估是否正式納入生態薪水給付的瀕危物種中，目前除了石虎、草鴞、水獺與水雉4個物種，今年10月起台灣黑熊將適用，如果台灣白魚之後也納入，會公布適用申請復育台灣白魚生態薪水的縣市。

生態薪水除了上述5種瀕危物種，還有一類是「重要棲地」，包含水田、水梯田、陸上魚塭、私有保安林4個重要棲地型態。

動督盟理事長王唯志說，本屆特色是新增保護物種台灣白魚及陸蟹，創造了對野生動物保育更容易落實的機會，以及兼顧動物保護與野生動物保育。

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動督盟秘書長何宗勳補充，另一名獲獎者屏東縣滿州鄉港口村村長楊秀蘭透過公私協力成立巡守隊保護陸蟹，推動募集寄居蟹的殼、種植林投樹營造竹節蟲的棲地空間、栽種蝴蝶食草吸引蝴蝶遷入，為當地每年吸引百萬旅客，吸引青年返鄉。

還有獲獎者高雄市旗山區三協里里長劉文寶返鄉投入反馬頭山廢棄物掩埋場運動，成功後發現當地有豐富的生態，包含穿山甲、食蟹獴等，於是組織巡守隊救援、阻止盜獵、防止路殺並設置生態廊道，爭取成為國家自然公園之中。（編輯：陳清芳）1110926