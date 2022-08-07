驚見活化石 新竹市香山濕地發現8隻稚鱟

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新竹市政府與海洋保育署近日在香山濕地發現8隻稚鱟，創下香山濕地記錄到最多稚鱟的一次，保育專家表示，這次發現的稚鱟，推測可能是5年前孵化，發現的泥攤地也比去年8月明顯沙化，當時走在泥灘地會陷到小腿肚，今年只到腳踝，已跟早期鱟棲地非常接近。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月7日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）鱟從4億8000萬年前生存至今，有活化石之稱。新竹市政府與海洋保育署近日在香山濕地發現8隻稚鱟，創下香山濕地記錄到最多稚鱟的一次。香山濕地為北台灣最大的濱海濕地。

新竹市政府今天新聞稿表示，市府與海洋保育署近日在香山濕地辦理三棘鱟野外族群調查訓練，邀請保育專家楊明哲博士講解鱟，並帶領保育志工及學員進行野外調查。

全世界現存4種鱟，台灣可見的中華鱟，又名三棘鱟，於2019年列入國際自然保育聯盟（IUCN）紅皮書瀕危物種。台灣除離島金門和澎湖較易發現稚鱟，本島的三棘鱟稚鱟幾乎絕跡，只在新竹香山、嘉義布袋和台南有稀少的稚鱟。

新聞稿引楊明哲看法指出，這次發現的稚鱟，推測可能是5年前孵化，發現的泥攤地也比去年8月明顯沙化，當時走在泥灘地會陷到小腿肚，今年只到腳踝，已跟早期鱟棲地非常接近，可能與移除人工栽植紅樹林有關；另在同區域有豐富海草甘藻及底棲生物，都是稚鱟的食物，也可能因此成為稚鱟喜愛的棲地。

另外，當地漁民也在濕地外海發現成鱟，頭胸甲直徑達39公分，楊明哲說，這隻體型很大的母三棘鱟，也是非常稀少會多蛻一次殼的成鱟。撈到成鱟的金吉利定置漁場漁撈長陳聖傑說，漁場位於香山濕地外海，近年發現三棘鱟、瑞氏海豚、豆腐鯊、綠蠵龜、中華白海豚等保育類光顧，很開心參與海洋生態保育物種紀錄。

新竹市代理市長陳章賢表示，香山濕地是北台灣最大的濱海濕地，生態資源豐富，近年市府團隊積極整治香山濕地紅樹林，由於香山濕地位處國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙重要中繼補給站，歷年也零星觀測到稚鱟及漁撈混獲成鱟的紀錄，這次調查結果也說明香山濕地是鱟的優良生長繁殖場所，相當稀有珍貴。

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依市府產業發展處資料，成鱟生活在20至30公尺深的沿海地區，每年6至9月繁殖季節會成對的爬到潮間帶高潮線附近的沙地產卵，孵化後的稚鱟以泥灘上藻類、細小生物為食，並隨年齡增長逐漸游向外海生活。

香山濕地位於新竹海岸線的中南段，北起客雅溪口，南至竹苗交界處，1768公頃潮間帶是北台灣最大海濱濕地。市府呼籲民眾勿任意進入濕地潮間帶，踩踏誤傷稚鱟與濕地生物，依濕地保育法破壞棲地可罰新台幣30至150萬元。（編輯：孫承武）1110807