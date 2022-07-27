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划龍舟勇渡西瀛活動 從澎湖回嘉義意外拯救海龜

2022/7/27 22:41（7/27 23:01 更新）
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嘉義縣體育會水中運動委員會與多個民團合作，首次舉辦划龍舟到澎湖活動，部分成員27日下午騎水上摩托車返回嘉義時，在外傘頂洲附近意外發現一隻海龜被漁網纏住，眾人即刻伸援，助海龜回到大海懷抱，也為整趟活動增添一筆美好回憶。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月27日
嘉義縣體育會水中運動委員會與多個民團合作，首次舉辦划龍舟到澎湖活動，部分成員27日下午騎水上摩托車返回嘉義時，在外傘頂洲附近意外發現一隻海龜被漁網纏住，眾人即刻伸援，助海龜回到大海懷抱，也為整趟活動增添一筆美好回憶。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月27日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義縣體育會主辦2022「黑水騰龍，勇渡西瀛」活動，昨天完成台灣首次划龍舟跨海到澎湖創舉，今天騎水上摩托車回程意外拯救一隻遭漁網纏住的海龜，讓勇渡活動增添美好回憶。

嘉義縣體育會水中運動委員會與民雄國中輕艇龍舟隊、蘭嶼黑潮勇士、彰化縣救難協會及嘉義縣太保救難協會合作，首次舉辦划龍舟到澎湖活動，77人團隊經過10小時努力，成功橫渡56公里水域。

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嘉義縣體育會水中運動委員會主委丁聰銘告訴中央社記者，今天下午2時成員們分別騎水上摩托車或搭船返回嘉義縣，約3時許在外傘頂洲附近發現一隻海龜被漁網纏住在海上漂浮，成員們將海龜從漁網中救出，放回大海，為整趟活動增添一筆美好回憶。

丁聰銘說，嘉義縣10月將舉辦全民運動會，划龍舟到澎湖活動是為全民運暖身，歡迎全國民眾到嘉義縣觀賽。（編輯：李錫璋）1110727

丁聰銘
龍舟勇渡黑水溝 近10小時完成嘉義到澎湖創舉 宣傳全民運動會 首創嘉義划龍舟到澎湖
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