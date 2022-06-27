駐越處舉辦賽龍舟 留台越生河內西湖憶南部粽

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駐越南代表處與越南留台校友會26日在河內市西湖進行龍舟友誼賽，每艘龍舟分別有11名選手，合計3艘龍舟、33人參加。中央社記者陳家倫河內攝 111年6月27日

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（中央社記者陳家倫河內27日專電）駐越南代表處與越南留台校友會26日分別派員競賽划龍舟。參賽的留台越生表示，活動讓他想起10多年前在台求學的日子及大口吃南部粽的滋味，盼類似活動能多舉辦、加強交流。

駐越南代表處與越南留台校友會26日在河內市西湖進行龍舟友誼賽，每艘龍舟分別有11名選手，合計3艘龍舟、33人參加。其中一艘由代表處人員組成，一艘為留台越生組成，一艘則由代表處人員與留台越生合組。

今年端午節前夕正好遇上東南亞運動會（SEA Games）在越南舉行，由於場地、人力受限，無法如期進行龍舟友誼賽的賽前練習，賽事因而延至6月26日舉行，最後由越南留台校友會奪得第一名。

駐越南代表處副代表林易民表示，這次的龍舟友誼賽是首度舉辦，盼藉由活動促進越南留台校友會成員與代表處人員的互動，未來若能例行舉辦，希望可以將台商納入，擴大比賽規模。

越南留台校友會聯絡組召集人何友南（Ha Huu Nam）指出，越南留台校友會於2002年成立，迄今仍有聯絡的成員約近萬名。過去一年多來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情很多活動取消，這次能見面賽龍舟相當珍貴。

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國立台灣科技大學校友、留台越生阮黃海（Nguyen Hoang Hai）表示，划龍舟讓他想起10多年前在台灣讀書的生活，台灣民眾端午節會吃粽子，且南部粽、北部粽各有支持者，他個人偏愛口感與越南粽較相似的南部粽。

阮黃海期盼，除端午節外，未來三節駐越南代表處也能多多舉辦活動與留台越生互動。留台越生是個很大的社群，在越南的各行業不乏佼佼者，若台灣有需要的地方，相信大家都很樂意幫忙。（編輯：馮昭）1110627

2002年成立的越南留台校友會迄今仍有聯絡的成員約近萬名。駐越南代表處與越南留台校友會26日進行龍舟友誼賽，參賽的留台越生期盼類似活動未來能常態、例行舉行。圖為駐越處與留台越生賽龍舟後合影。中央社記者陳家倫河內攝 111年6月27日