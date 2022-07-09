瀕臨絕種海龜廢漁具纏身 環團籲海保法儘速立法

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台東富山護漁區志工日前巡守時，發現一隻一級瀕臨絕種保育類動物欖蠵龜，全身被廢棄漁具纏繞、奄奄一息，傷口深可見骨，經通報後，欖蠵龜已被送往屏東海生館搶救，目前仍在觀察中。（綠色和平提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年7月9日

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）台東富山護漁區志工1日發現瀕臨絕種保育類欖蠵龜被廢漁具纏繞、至今仍搶救中，環保團體今天說，每年約有64萬噸幽靈漁具流入海，籲海保法儘速立法，從源頭管制廢漁具。

環保團體綠色和平今天發布新聞稿指出，台東富山護漁區志工1日早上巡守時，發現一隻近年台灣海域極少見、屬第一級瀕臨絕種保育類的欖蠵龜，欖蠵龜被廢棄漁具纏繞而奄奄一息，傷口深可見骨，經過通報後，欖蠵龜已被送往屏東海生館搶救，目前仍在觀察中。

綠色和平表示，海底潛藏著各式各樣的漁網、漁籠、浮標等漁業廢棄物，這些漁具本身就是捕獵用，因此被遺棄後，水下的廢棄漁網仍會持續捕捉海洋生物，對生態造成重大傷害，根據綠色和平德國辦公室2019年發表的數據，每年約有64萬噸「幽靈漁具」流入海洋。

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綠色和平表示，民間團體提出「海洋保育法」草案，當中授予主管機關針對海洋使用的採捕器具進行限制、禁止或應遵行事項，期望海洋保育法通過後能減少不良漁具的使用，減少對海洋的傷害。

綠色和平指出，已經將「海洋保育法」十大訴求公開於政府建置的公共政策網路參與平台上，以降低此類事件發生的機率，呼籲民眾至公共政策網路參與平台參與附議，在29日前衝刺最後1100筆附議，支持「海洋保育法」儘速立法。（編輯：謝雅竹）1110709