澎湖望安綠蠵龜棲地保育區 喜迎86隻小海龜誕生

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澎湖望安綠蠵龜產卵棲地保育區內5月底迎來今年首隻編號1477號母龜在長瀨沙灘上產卵，水試所澎湖海洋生物研究中心19日深夜進行調查，發現首窩孵化86隻小海龜，每隻都奮力游向大海。（澎湖縣農漁局提供）中央社 111年7月20日

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（中央社澎湖縣20日電）澎湖望安綠蠵龜棲地保育區今年首窩綠蠵龜卵在昨天深夜孵化出86隻小海龜，平安游向大海；調研人員近日將進行開挖，了解有無受困或體弱的小海龜。

澎湖縣政府農漁局發布新聞表示，望安綠蠵龜棲地保育區內，自今年5月25日首隻編號1477號母龜在長瀨沙灘上岸產卵。歷經55天，農委會水試所澎湖海洋生物研究中心昨天晚間10時45分進行調查，發現孵化出86隻小海龜，每隻也都奮力游向大海。

農漁局表示，調研人員隨即安排2天後進行虛弱海龜開挖救援工作，就該窩海龜孵化率等各數據進行統計。望安綠蠵龜棲地保育區內，截至目前有3隻綠蠵龜上岸產下6窩卵，預計最快在8月初會有第2窩孵化，將持續追蹤掌握，希望保護區能恢復以往幾十隻海龜上岸產卵的榮景。

農漁局表示，綠蠵龜為一級保育類野生動物，望安綠蠵龜棲地保育區，每年5月至10月的晚上8時至清晨5時是管制時間，民眾不可隨意擅闖，避免喧囂、光害影響綠蠵龜上岸產卵。

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望安島的綠蠵龜產卵地，為台灣地區目前僅存較穩定產卵地，近年來受到人為干擾破壞，導致上岸產卵母龜有減少趨勢。為保護全球性的瀕臨絕種綠蠵龜及其產卵棲地，使綠蠵龜族群得以持續繁衍，澎湖縣政府將望安島沙灘公告劃設為野生動物保護區。

根據縣府資料，望安島位於北迴歸線南側，北緯23度22分，東經119度30分，地處亞熱帶，島上沙灘附近海域為綠蠵龜上岸產卵必經水域，因此在島的西岸、南岸劃定6處海龜產卵的沙灘為野生動物保護區。（編輯：謝雅竹）1110720