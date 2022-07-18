沖繩30隻綠蠵龜遭割頸 漁民坦承為解開漁網行刺

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日本沖繩久米島上週有至少30隻瀕臨絕種的綠蠵龜慘遭「割頸」。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本沖繩久米島上週有至少30隻瀕臨絕種的綠蠵龜慘遭「割頸」。當地漁民表示，是在試圖撈出困在漁網中的綠蠵龜時被咬傷，感到很危險，只得將綠蠵龜刺傷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，沖繩那霸市警方表示，約30隻綠蠵龜14日在退潮時載浮載沉而被發現，有些綠蠵龜流著血呼吸困難，脖子上有似乎是刀子造成的傷痕。警方已於15日展開調查。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士表示，有漁民承認是「因為綠蠵龜被漁網纏住，沒辦法才將牠們刺傷」。

久米島海龜博物館14日下午接獲有「海龜被魚網纏住」的消息。博物館工作人員和久米島町職員趕往位於島東側的真謝地區，發現至少有30隻綠蠵龜在離岸50公尺處被漁網困住，動彈不得。

幾乎每隻綠蠵龜的頸部位置，都有疑似被尖銳物體刺傷的痕跡，有些在其他部位也有傷痕，幾乎每一隻綠蠵龜都在流血，處於呼吸微弱的瀕死狀態。

久米島海龜博物館發言人塚越佳充表示，這些綠蠵龜被發現的地方是牠們的天然棲息地，長有海龜作為食物的海草。

他表示，由於海龜時常會與漁民布設的漁網纏在一起，並破壞漁網，被漁民視為「討厭鬼」。「有些漁民認為，海龜在海草長高前就把草吃光，導致魚群不來這片海域產卵。」

琉球朝日電視台報導，久米島多年前開始出現大量海龜蹤跡，造成漁網破損等破壞，漁民苦不堪言。

琉球新報報導，對於有漁民用刀把綠蠵龜從漁網上解開，久米島漁業協會會長田端裕二表示，這屬於「個人判斷」，並非漁民的日常做法。

他表示，如何處理海龜帶來的危害，一直以來相當令人頭痛，儘管不願殺害海龜，確實在保育和捕魚之間處於兩難。

他指出，海龜除了破壞漁網，還會吃掉海草，讓海中出現沙漠，海床的砂石會覆蓋珊瑚，堆積起來還會造成漁船擱淺，儘管一直與政府當局商量，遲遲沒有解決方案。

田端裕二表示，將向久米島町提出請求，要求由政府補償漁民破掉的漁網，以便海龜活命。

所有海龜物種都被國際自然保育聯盟（IUCN）列入「瀕危物種紅色名錄」。根據世界自然基金會（WWF），海龜在全世界都受到保護。

然而，海龜正受到沿海開發、過度捕撈，以及在捕撈其他物種時，海龜也無意中遭到捕獲而面臨威脅。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110718