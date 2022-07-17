小琉球手掌大硨磲貝遭亂挖 混裝垃圾丟路邊

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東小琉球暑假觀光人潮多，日前才發生母龜上岸生蛋遭遊憩設施干擾，昨天有鄉民發現，手掌大的硨磲貝遭亂挖，還被混裝垃圾丟棄在路邊，連忙透過海巡野放重回大海。

暑假到來，屏東小琉球湧入遊客，12日有學者觀察到小琉球母龜正要上岸生蛋，卻遭到擺放在沙灘上的遊憩設施干擾，希望民眾互相守護海龜，沒想到又有硨磲貝遭亂挖的消息傳出。

在小琉球經營金獅子海鮮餐廳的陳姓業者告訴中央社記者，16日下午4時許，準備開店營業過程，在餐廳外圍看見一包垃圾，原本想一併清理掉，但拿起時察覺重量有點重，打開來看，赫然發現眾多鋁罐中竟然藏有一顆硨磲貝，但感覺奄奄一息。

陳姓業者說，發現的硨磲貝約手掌大，發現時外殼微幅擺動，急忙拿給附近的海巡人員放回大海，希望能重生。

今年5月海洋保育署預告修正「海洋保育類野生動物名錄」，將7種硨磲貝列為珍貴稀有海洋保育類野生動物。

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屏東縣海洋及漁業事務管理所代理所長陳仕元告訴中央社記者，硨磲貝尚未正式列為保育類野生動物，但在小琉球的潮間帶保育示範區已公告禁止採捕，違者可依漁業法裁處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

陳仕元說，縣府目前在杉福漁港、漁埕尾、肚仔坪等3處為潮間帶保育示範區，會有潮間帶管理員及巡護員，年底將成立海洋保育巡守隊，加強海洋生物維護。（編輯：謝雅竹）1110717