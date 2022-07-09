保育類欖蠵龜纏網 澎湖潛水客緊急救起

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2隻保育類欖蠵龜8日在澎湖望安東嶼坪海域被發現纏網，救起後1隻已告死亡，另1隻則送交水試所澎湖海龜收容中心照護。（葉生弘提供）中央社 111年7月9日

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（中央社澎湖縣9日電）2隻保育類欖蠵龜在望安東嶼坪海域意外纏網，昨天被返航的潛水客發現，緊急下水救援，其中一隻已死亡，另一隻被救起後則轉赴望安潭門港護送至澎湖海龜收容中心救治。

來自台灣本島的近40名潛水客，昨天分別搭乘2艘快艇前往澎湖南方四島的東嶼坪海域潛水，下午1時許準備返航途中，在望安東嶼坪海域發現有海龜纏網，其中一艘快艇立即停下，10餘名潛水客下水救援，發現一隻海龜纏網多時已死亡，另一隻前後腳纏網嚴重。

將海龜救起後，快艇改駛往望安潭門港，並通報岸巡與海洋國家公園等，隨後由交通船送至馬公交由水試所澎湖海龜收容中心照護。

快艇業者葉生弘接受中央社記者訪問表示，昨天潛水客搭乘快艇出海前往南方四島東嶼坪海域進行潛水活動，原本中午返回東嶼坪休息，意外在返航途中救援纏網海龜，並決定改變行程先送海龜救醫後，再進行後續潛水活動。

葉生弘表示，2隻纏網的海龜，都屬罕見的保育類欖蠵龜，一隻死亡，另一隻平安獲救。（編輯：謝雅竹）1110709

2隻保育類欖蠵龜在澎湖望安東嶼坪海域意外纏網，8日被潛水客發現救援，但其中一隻已死亡，另一隻則交由交通船送至馬公，由水試所澎湖海龜收容中心安置照護。（葉生弘提供）中央社 111年7月9日

多名潛水客8日搭乘快艇前往澎湖南方四島的東嶼坪海域潛水，返航途中在望安東嶼坪海域發現有海龜纏網，潛水客隨即下水救援，共有2隻海龜，其中1隻纏網多時已死亡。（葉生弘提供）中央社 111年7月9日