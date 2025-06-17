僑委會邀業者參加回國僑胞旅遊說明會 推廣台灣觀光

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（中央社記者吳書緯台北17日電）僑委會今天表示，為鼓勵僑胞回國參加雙十國慶活動，推廣台灣各地觀光特色並促進國內經濟發展，將於7月3日舉辦「114年10月慶典回國僑胞旅遊活動」說明會，邀請有意承作僑胞旅遊行程的旅行社業者參加。

僑務委員會今天發布新聞稿指出，說明會將詳細介紹補助10月慶典回國僑胞參加旅遊活動的作業要點規範，說明今年度相關法規修訂內容，以及承辦10月慶典回國僑胞旅遊活動注意事項，協助旅行業者充分了解相關補助申請流程，以確保今年旅遊活動順利推展。

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僑委會表示，「參與說明會」為旅行業者申請承作僑胞旅遊補助的必要條件，歡迎符合資格條件（綜合旅行社或甲種旅行社）的國內旅行業者踴躍報名參加，說明會舉辦時間為7月3日下午2時至4時30分，於中央聯合辦公大樓南棟18樓第五會議室。欲參加者的業者須於24日前，填寫出席意願表單（https://forms.gle/jbSgMXAq9b9WHyp88）。

僑委會強調，歡迎旅行業界熱情響應，讓返國僑胞們深刻感受家鄉的溫暖與魅力，同時促進國內旅遊消費與文化交流。（編輯：張若瑤）1140617