澎湖南方四島海域偶遇超大鯨鯊 潛水客直呼驚喜

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（中央社澎湖縣26日電）澎湖南方四島國家公園東、西吉海域今天出現一尾估超過10公尺的巨大保育類「鯨鯊」，潛水客意外與鯨鯊相遇，直呼驚喜。

澎湖島澳七七潛水俱樂部業者葉生弘今天載著18名遊客前往南方四島從事潛水遊程，約中午12時許偶遇超大的保育類「鯨鯊」，約在10公尺的海域游，讓潛水的遊客驚艷，直呼驚喜。

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葉生弘表示，這尾保育類「鯨鯊」，體長初估超過10公尺，重量約在15公噸，在國外也相當少見，是近年來3次潛水與「鯨鯊」相會中，最大尾的。今天在潛水中可遇見這麼大的鯨鯊，可見海洋保的成果。

過去在台灣鯨鯊常以定置網、鏢旗魚漁業捕獲，因其肉質雪白如豆腐故又稱其為豆腐鯊，肉可炒食或製魚漿、魚丸、鯊魚煙等；各鰭體積大曬成魚翅價格也好，肝臟大又富含油脂，可加工為維他命或魚肝油等產製品。由於過去在台灣的資源量豐富，但隨著人為濫捕，數量急速銳減。世界自然保育聯盟評估鯨鯊資源量瀕危，2020年6月1日正式被海洋保育署列為台灣的海洋保育類物種。（編輯：黃世雅）1130526