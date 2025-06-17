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公務車爭議 監察院：紀律委員會7月將開會審議

2025/6/17 18:14
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（中央社記者葉素萍台北17日電）監察院被指濫用公務車，監察院監察委員紀律委員會召集人王幼玲今天說，紀律委員會已規劃於7月份召開第1次會議，後續將依案情繁簡、相關事證，適時進行相關審議程序。

監察院秘書長李俊俋涉私用公務車，請辭獲准。此外，監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋等近日也遭指私用公務車。

監察院監察委員紀律委員會今天發布新聞稿指出，外界關切監院公務車使用案，監察院副院長李鴻鈞6月2日召開記者會對外說明內容後，已立即啟動既有法定程序進行處理。

監察委員紀律委員會召集人王幼玲表示，相關書狀送達後，委員會已於第一時間蒐整相關議案資料、監院修憲前後公務車使用演變與法令規範、相關法律見解，規劃於7月份召開此案第1次會議，後續將依案情繁簡、相關事證，適時續行相關審議程序。

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至於外界關心的「案件調查範圍」，王幼玲指出，監察院辦理調查案件注意事項明定「調查報告應明確敘明調查範圍」，此外，依照憲法增修條文第7條第5項規定，監察委員依據法律獨立行使職權，因此「案件調查範圍」屬監察委員獨立行使職權事項。

王幼玲說，監察委員紀律委員會是依據監察院各委員會組織法第2條第3項、監察委員紀律委員會設置辦法第1條規定，所設置的特種委員會，由7位委員組成，會議採合議制，應有委員2/3以上出席，始得開會，並經出席委員1/2以上同意，始得決議，運作嚴謹，力求勿枉勿縱。（編輯：翟思嘉）1140617

王幼玲
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