奇美國賠訴訟案遭駁回 原民會盼與部落尋求和解

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（中央社記者張雄風台北17日電）原民會於民國107年辦理南島民族論壇，啟動儀式展演奇美部落勇士舞，奇美部落認為傳統智慧創作專用權遭侵害而提起國賠訴訟，最高法院日前裁定駁回。原民會對此表示尊重司法，後續盼與部落尋求和解。

全案緣於，原住民族委員會於107年8月1日原住民族日，在圓山大飯店為停辦10年的南島民族論壇舉行開幕式，典禮以奇美部落勇士舞揭開序幕，包含前總統蔡英文、馬紹爾群島共和國總統海妮等貴賓都一同出席。

奇美部落認為，原民會在未經奇美部落授權同意下，擅自在南島論壇開幕式利用傳統智慧創作，又因錯誤展演其智慧創作，侵犯部落禁忌、文化、慣習，損及部落名譽，提起國家賠償訴訟，求償新台幣300萬元。

針對奇美部落認為傳統智慧創作專用權遭侵害而提起國賠訴訟，最高法院日前裁定駁回。原民會今天發布新聞稿表示，尊重司法機關決定，並持續完善相關法令，仍期盼能和部落溝通尋求和解，讓爭議儘早落幕。

原民會指出，「合理使用」制度向為智慧財產權領域中關鍵的衡平機制，其立意在於兼顧權利人保護與促進文化發展的公共利益，避免過度保護而阻礙文化發展，這是「原住民族傳統智慧創作保護條例」與「著作權法」共通法理，尤其對大社會推廣與傳播正確的原住民族文化至為關鍵。

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原民會進一步表示，相較於著作權法於「合理使用」計有27條且有具體標準，傳智條例確實規範不足。因此司法機關審查過程中雖均肯認本案是「合理使用」，但部分審查標準也提供傳智條例於合理使用的判斷上，可以改進的方向。

原民會表示，將適時研議、評估通盤檢討傳智條例相關規範，讓原住民族傳統智慧創作保護制度更臻完善；會持續完善機制，期能使得權利人與使用者在認知上不會再產生落差，減少未來類似爭議發生。（編輯：李亨山）1140617