原民會展演奇美勇士舞涉侵權案 北院3/11宣判

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民國107年南島民族論壇啟動儀式，原民會所屬文發中心舞團展演奇美部落勇士舞，部落認為未經授權擅自利用求償300萬元。北院18日開庭，奇美村長蔣國雄（前排左2）表示，勇士舞用於祭典，平時不會隨意跳、唱，原民會卻未告知部落，當然造成傷害。中央社記者劉世怡攝 111年1月18日

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（中央社記者劉世怡台北18日電）民國107年南島民族論壇啟動儀式，原民會所屬文發中心舞團展演奇美部落勇士舞。部落認未經授權擅自利用侵權，向原民會、文發中心等求償300萬元。北院今辯結，訂3月11日宣判。

全案緣於，107年8月1日原住民族日，原住民族委員會在圓山大飯店為停辦10年的南島民族論壇舉行開幕式，典禮以奇美部落勇士舞揭開序幕，包含總統蔡英文、馬紹爾群島共和國總統海妮等貴賓都一同出席。

事後，奇美部落發聲明指出，歌舞與服飾都在107年4月間獲得原民會認定登記，並公告取得傳統智慧創作專用權，但原民會所屬原住民族文化發展中心在未經奇美部落授權同意下，就由其舞者逕行穿著奇美部落勇士服飾，表演祭歌與舞蹈，已嚴重侵害奇美部落傳統智慧創作專用權，要求原民會對侵權行為道歉。

對此，原民會曾表示，這是雙方對法令解讀及溝通認知差異，演出勇士舞是在合理使用範圍內；原住民族文化發展中心的舞團未來展演奇美部落勇士舞，會與奇美部落聯繫、表示尊重，避免讓奇美部落族人覺得被侵權。

奇美部落後來向台北地方法院提起民事訴訟，控告原民會、原民文化發展中心及這次活動委外承辦單位優利公司等求償新台幣300萬元。

北院今天開庭，原民會委任律師解釋，當時為合理使用專利。

優利公司委任律師表示，活動出發點是為推廣原住民族文化，希望雙方可透過訴訟外解決紛爭，為何一定要提告？

法官庭末諭知全案辯論終結，訂於3月11日宣判。

奇美村長蔣國雄庭後接受媒體聯訪時指出，勇士舞用於祭典，畢竟歌舞存在禁忌、限制，平時不會隨意跳、唱，原民會卻未告知部落，便公開宣傳勇士舞，當然造成傷害。

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奇美部落另發布聲明解釋為何提告，是因為幾次與原民會溝通協調時，對方都強調是合理使用，卻不顧已通過專用權上所敘述禁忌內容的說明。

聲明指出，其實部落Pawali歌謠領唱僅限奇美部落第三階級以上的男性，舞蹈僅限奇美部落第二階級Ciopihay，只適合在嚴肅部落歲時祭儀中表現，或以奇美部落為主體的對外展演，不宜在其他場合及未經奇美部落授權同意下，任意進行去脈絡化的展演。（編輯：戴光育）1110118