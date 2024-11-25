壘球賽T恤泰雅圖騰涉侵權 苗縣泰安鄉公所道歉

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣泰安鄉公所日前舉辦慢速壘球邀請賽，活動紀念T恤使用的泰雅圖騰被原創設計者指控侵權，公所今天公開致歉，表示將回收並銷毀涉及侵權物品，加強制度改進與文化教育。

泰安鄉公所為提升鄉內原住民、客家族群壘球運動風氣，促進跨族群文化交流，並為明年全國泰雅族運動會作前哨戰，11月16日舉辦「113年度苗栗縣泰安鄉慢速壘球邀請賽」，承辦廠商製作賽事紀念T恤卻擅自使用原鄉教師劉益玲設計的原創圖騰。

劉益玲在賽事落幕後，透過臉書發文表示，被公所盜圖，承包廠商卻說「這不是泰雅一般的圖騰嗎？」她很想問，「原鄉單位，承包原鄉的廠商，不該提升文化敏感度嗎？」建議真的要集體上課，全民原教不只是全體國民能夠認識尊重原住民，也請喜歡便宜行事的原住民族人，正視這件事。

劉益玲指出，自己投入原民工作後，更了解很多事需要花時間田調，花時間去理解背後的含義，有關於原民的創作根本不敢亂來，被盜用圖是多年前畫的，「我該說謝謝您的欣賞嗎」感嘆未來誰還敢用電子創作。

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對此，泰安鄉公所今天透過臉書粉專發布道歉聲明書表示，經查悉承攬廠商擅自使用劉益玲創作的泰雅圖騰設計。公所標案明確規定廠商不得違反著作財產權，對此違規行為，鄉公所深感遺憾，並對監督不周致上誠摯歉意。

鄉公所指出，除在官方網站及臉書平台刊登正式道歉聲明，並函文原創設計者致歉外，也立即回收下架並銷毀涉及侵權的紀念T恤。此外，將加強制度改進與文化敏感教育，包括聘請原住民族文化專家學者參與設計審查，確保未來所有創作均合法授權，公所員工將參與相關課程及修習10小時原住民族語言課程，提升文化敏感與尊重意識，防杜類似事件再發生。（編輯：李錫璋）1131125