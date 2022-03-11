原民會展演奇美勇士舞涉侵權案 北院判部落敗訴

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（中央社記者林長順台北11日電）原民會所屬文發中心舞團於107年南島民族論壇啟動儀式展演奇美部落勇士舞。部落認未經授權擅自利用涉侵權，向原民會、文發中心等求償新台幣300萬元。北院今天判決部落敗訴。

民國107年8月1日原住民族日，原住民族委員會在圓山大飯店為停辦10年的南島民族論壇舉行開幕式，典禮以奇美部落勇士舞揭開序幕，包含總統蔡英文、馬紹爾群島共和國總統海妮等貴賓都一同出席。

奇美部落事後發聲明指出，歌舞與服飾都在107年4月間獲得原民會認定登記，並公告取得傳統智慧創作專用權，但原住民族文化發展中心在未經奇美部落授權同意下，就由其舞者逕行穿著奇美部落勇士服飾，表演祭歌與舞蹈，已嚴重侵害奇美部落傳統智慧創作專用權，要求原民會對侵權行為道歉。

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原民會當時表示，這是雙方對法令解讀及溝通認知差異，演出勇士舞是在合理使用範圍內；原住民族文化發展中心的舞團未來展演奇美部落勇士舞，會與奇美部落聯繫、表示尊重，避免讓奇美部落族人覺得被侵權。

奇美部落後來向台北地方法院提起民事訴訟，控告原民會、原民文化發展中心及這次活動委外承辦單位優利公司等侵權，求償新台幣300萬元。（編輯：方沛清）1110311