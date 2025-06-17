小旅行、逛古蹟 馬偕醫院推失智症治療社會處方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北17日電）失智不見得只能走上遺忘人生單行道，馬偕醫院今天與新北市立淡水古蹟博物館簽署MOU，收托長者可持處方箋免費參觀11座古蹟，透過小旅行、逛古蹟「社會處方」有助延緩病情。

馬偕醫院今天透過新聞稿指出，日前與新北市立淡水古蹟博物館日前簽署合作備忘錄（MOU），共推「社會處方計畫」，以「觀光人文、手作治療、懷舊治療」等3大面向，打造失智照護友善環境，試著把記憶留下，增加患者生活品質，未來收托長者可持醫師開立的處方箋免費參觀11座古蹟，若完成指定體驗活動還可再獲紀念小物。

「社會處方」的重要性，淡水馬偕紀念醫院長期照護管理中心技術副主任陳香夷分享，失智症患者最常見症狀，包括表情木然與記憶日漸衰退，例如58歲的年輕型失智症患者小葉先生，平時在日照機構中總是不苟言笑與人有距離感。

陳香夷說，小葉先生透過參與機構安排的「小旅行」，走訪年輕時代常去的紅毛城，不僅露出難得笑容，還能侃侃而談紅毛城歷史故事，和平日大相逕庭，顯見情境式的歷史與文化體驗，可以讓參與者沉浸在過去，幫助他們回到過去，喚醒沈睡中的早期記憶。

透過 Google News 追蹤中央社

馬偕醫院總院長張文瀚表示，台灣人口快速老化，失智問題不僅是醫療問題，更是家庭照顧與社會議題，目前臨床上協助症狀改善的藥物，藥效只有約27%至35%，臨床治療早已透過各種非藥物的方式，協助患者試著鎖住記憶的沙漏，讓照護變得更全面、更人性，打造失智友善社區網絡，得以延緩失智的快速退化。

淡水古蹟博物館館長蔡美治說，博物館作為地方資源，具社會服務與發展的功能，淡水古蹟博物館經管的古蹟數量眾多且多元，承載百年歷史與生活記憶，有利於推動文化平權相關服務，對象除了實行多年的身心障礙、高齡長者外，近日再擴大至失智長者，將由院方提供專業醫療建議，館方提供歷史文化體驗，盼幫助更多有需要的長者。（編輯：李亨山）1140617