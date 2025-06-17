加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
COVID單週增38死創114年新高 20多歲男最年輕
首頁 / 產經

暑假將至 金管會籲提前規劃旅平險避免意外風險

2025/6/17 18:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北17日電）金管會指出，暑假將至，提醒民眾規劃國內外旅遊時，可依需求事先規劃旅遊期間適足的保險保障，因應旅遊期間風險，除了旅平險外，也可加保旅行不便保險，保障因旅程取消、班機延誤等相關風險。

根據保發中心統計，產險與壽險公司（個人加團體）今年前4月旅平險總件數299萬1358件，年增15.6%，前4月保費收入新台幣17.59億元，年增17.77%。

金管會今天舉行例行記者會，金管會保險局副局長陳清源呼籲，民眾規劃旅遊保險時除了可選擇最基本的旅行平安保險，保障旅遊期間內遭受意外傷害事故（非由疾病引起的外來突發事故），身體受傷害導致失能或死亡的風險外，也可搭配傷害醫療費用附加條款，保障受傷就醫衍生的費用。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳清源舉例，出國旅遊可加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障海外旅行期間因突發疾病住院、門診或急診接受治療的費用風險，也建議民眾可加保旅行不便保險，保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等相關風險，其中，旅程更改保險可提供海外旅行期間，因預定前往地點發生天災，導致被保險人更改預定行程增加的交通或住宿費用。

陳清源指出，目前投保方式相當多元，民眾除了透過實體方式投保外，也可利用網路或APP投保。另外，因各家保險提供旅遊保險商品項目組合各有特色，民眾投保前應詳加閱讀保單條款內容，了解保障內容、範圍、除外責任及理賠條件等，確保符合自身需求，避免理賠爭議。（編輯：張均懋）1140617

陳清源
金管會放寬旅平險限制 可線上為家人投保金管會：無保單解約潮 保險業現金流量在正常範圍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：