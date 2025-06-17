中國跨境電商出口規模逾8兆元 占貨貿出口總值8.5%

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（中央社台北17日電）據中國海關總署數據，去年中國跨境電商進出口規模約達人民幣2.71兆元（約合新台幣11.1兆元），年增14%，高於同年貨物貿易的增幅9%，占中國貨物貿易進出口總值的6.2%。

香港01今天引述中國海關總署作上述報導，其中出口約2.15兆元（約合新台幣8.88兆元），年增16.9%，占貨物貿易出口總值的8.5%；進口約5552.5億元，年增4.1%，占貨物貿易進口總值的3%。

主要出口目的國為美國（36.2%）、英國（11.7%）、德國（5.7%）；主要進口來源地為美國（15.8%）、日本（10.5%）、德國（9.8%）。

消費品占跨境電商出口的97.5%，主要為服飾鞋包及珠寶配飾、手機電腦等各類數位產品及配件、家居及廚衛用具、家用辦公電器及配件等。

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進口中消費品占了97.8%，主要為美容化妝、香水及日常洗護、食品生鮮、醫藥保健品及醫療器具、奶粉等。

跨境電商出口貨源地主要為廣東、浙江、福建、江蘇、山東等；進口目的地主要為廣東、江蘇、浙江、上海、北京等地。（編輯：周慧盈/邱國強）1140617